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Росія вирішила збільшити купівлю іноземної валюти та золота: в ISW пояснили, що відбувається

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read3 хв
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Росія вирішила збільшити купівлю іноземної валюти та золота: в ISW пояснили, що відбувається
Росія збільшує купівлю золота та валюти. Ілюстративне фото. Джерело: Shutterstock

У Росії планують збільшити купівлю іноземної валюти та золота у наступні 30 днів. Для цього з бюджету виділено у п'ять разів більше коштів, аніж місяцем раніше.

Так агресор намагається вплинути на рівень прибутків від продажу нафти на тлі ударів Сил оборони по нафтовій інфраструктурі РФ. Зв'язок пояснили в Інституті вивчення війни (ISW).

Росія скуповує валюту та золото

Згідно з повідомленням міністерства фінансів РФ від 5 жовтня, з 7 жовтня по 6 листопада Росія закуповуватиме значно більше валюти та золота, аніж у попередній місяць. На це з бюджету спрямують уп'ятеро більше грошей, ніж у вересні.

На закупівлю валюти та золота щодоби Москва планує витрачати 10,2 млрд. рублів (приблизно 120,4 млн. доларів.

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Міцний рубль невигідний Росії?

Ці маніпуляції, вважають аналітики, потрібні агресору для виправлення ситуації з доходами від продажу нафти та газу. Згідно з тією ж заявою російського мінфіну, попри високі ціни на енергоносії, на кінець вересня держава-агресорка отримала від цього на 10,04 млрд рублів (близько 118,5 млн доларів) менше, аніж очікувала.

Аби це виправити, російська влада намагається знизити курс рубля.

"Значне збільшення купівлі Росією іноземної валюти та золота, ймовірно, має на меті девальвацію рубля, що допоможе компенсувати зниження доходів від нафти та газу, враховуючи, що довгострокова ударна кампанія України по російській нафтовій інфраструктурі серйозно вплинула на ці потоки доходів", – розповіли в ISW.

Росія вирішила збільшити купівлю іноземної валюти та золота: в ISW пояснили, що відбувається

Пермський НПЗ у Росії припинив роботу. Джерело: Exilenova+ / Telegram

За даними Міністерства оборони України, станом на 5 жовтня українські далекобійні удари вивели з ладу 51% російських нафтопереробних потужностей.

Ударів по НПЗ на регулярній основі Сили оборони розпочали ще у 2024 році. З березня цього року кампанія набула особливої інтенсивності. Окрім НПЗ, українські дрони, а часом і ракети періодично наводять лад натакож на об'єктах, що здійснюють зберігання, розподіл та експорт нафти.

 

Росія вирішила збільшити купівлю іноземної валюти та золота: в ISW пояснили, що відбувається

Наслідки одного з ударів

"Збільшення російських закупівель іноземної валюти та золота є одним із показників постійних економічних проблем Росії, таких як дефіцит робочої сили та палива, а також зростання інфляції", – резюмували в ISW.

Росія вирішила збільшити купівлю іноземної валюти та золота: в ISW пояснили, що відбувається

Наслідки удару по одному з НПЗ в Росії

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше посольство США у Москві попередило американців про загрозу чуми і закликало їх негайно залишити територію Росії.

Застереження з'явилося після появи інформації про спалах цього захворювання в Іркутській області РФ. "Нульова пацієнтка" – лаборантка – вже померла. Вона нібито захворіла, розбивши пробірку зі збудником небезпечної хвороби.

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