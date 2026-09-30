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Росія у 2027 році скоротить фінансування соціалки та освіти через зростання військових витрат – Reuters

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
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Росія у 2027 році скоротить фінансування соціалки та освіти через зростання військових витрат – Reuters
Бюджетна ситуація Росії погіршувалася протягом останніх років
Джерело: Євген Філіппов/Експерт

Росія у 2027 році скоротить фінансування соціальної політики, освіти та охорони здоров’я, одночасно збільшивши видатки на оборону.

Відповідні зміни містяться у бюджетних документах, які Reuters отримало 29 вересня. Документи свідчать, що Москва планує витратити на оборону 17,1 трлн рублів ($202,58 млрд) у 2027 році. Це приблизно на 27% більше за початково закладені 13,5 трлн рублів і найбільший показник від початку повномасштабної війни проти України у 2022 році.

Скорочення видатків

Фінансування соціальної політики у РФ, до якої належать державні пенсії, виплати ветеранам війни та допомога у зв’язку з материнством, у 2027 році планують скоротити на 7% порівняно з початковим планом.

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Видатки на освіту мають зменшитися на 6%, а на охорону здоров’я – на 6,8%. Фінансування за статтею "національна економіка", яка охоплює будівництво доріг та іншої інфраструктури, а також субсидії для сільського господарства й інших секторів, планують скоротити на 7,4%.

Водночас Росія вже оголосила про підвищення податків у 2027 році. Уряд також планує збільшення тарифів на комунальні послуги, про яке оголосили після вересневих парламентських виборів. Reuters зазначає, що ці рішення викликали невдоволення навіть серед частини прихильників Кремля.

Фінансовий тиск

Бюджетна ситуація Росії погіршувалася протягом останніх років війни. Для покриття зростаючих військових витрат влада використовувала резервний фонд, збільшувала запозичення та підвищувала податки.

Росія формує трирічний бюджет, однак показники доводиться суттєво переглядати. За даними Reuters, країна також неодноразово не виконувала заплановані показники бюджетного дефіциту.

Окремо зростають витрати на обслуговування державного боргу. У 2027 році вони мають бути на 21,6% вищими за початковий план і становитимуть 9,4% усіх бюджетних видатків. До 2029 року ця частка може зрости до 10,6%.

Водночас федеральний бюджет РФ не охоплює регіональні та муніципальні бюджети, на які припадає значна частина соціальних видатків.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Росія планує збільшити військові витрати у 2027 році до 17,1 трлн рублів, а загальні витрати на оборону протягом наступних трьох років можуть сягнути 50 трлн рублів.

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