Росія провела найбільший розпродаж золота з 1998 року, щоб поповнити військовий бюджет

Банк Росії десятий місяць поспіль продовжує розпродавати золото зі своїх резервів. Це відбувається задля покриття дефіциту бюджету, який цього року вдвічі перевищить початкові плани – 7,3 трильйона рублів.

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Про це повідомило видання The Moscow Times. У сучасній історії лише одного разу Росія розпродавала золотий запас швидше, ніж зараз – у 1998 році, на тлі дефолту, валютної кризи та краху піраміди державних облігацій. Проте й тоді ситуація була краща, адже до кінця року частину злитків було викуплено назад, і за рік золотий запас Центробанку скоротився менше, ніж цього року.

Що відомо

Як повідомив Центробанк Росії, у вересні золотий запас РФ скоротився ще на 0,2 млн тройських унцій (близько 6,2 тонни), а його загальний розмір опустився до 72,8 млн унцій. Зазначається, що таке значення є найнижчим з кінця 2019 року.

Центробанк розпочав свій найбільший за кілька десятиліть розпродаж з грудня, і відтоді золота в його резервах поменшало на 2 млн тройських унцій – близько 62 тонн.

Згідно зі статистикою Міжнародного валютного фонду, в сучасній історії був лише один період, коли Росія розпродавала золотий запас швидше, – це було у 1998 році. Тоді це відбувалося на тлі дефолту, валютної кризи та краху піраміди державних облігацій (ДКО). Відтак Центробанк протягом трьох місяців розпродав 3,8 млн тройських унцій золота (118 тонн). Проте тоді до кінця року частину злитків було викуплено назад, і за рік золотий запас Центробанку скоротився на 1,6 млн унцій (близько 50 тонн) – тобто менше, ніж цього року.

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Після того Росія лише накопичувала золото в резервах, і з кінця 1990-х збільшила золотий запас більш ніж у п'ять разів. Зазначається, що до початку 2022 року цей запас становив 74 млн тройських унцій, або 2,3 тисячі тонн, і був п'ятим за розміром у світі.

Розпродаж резервів пов'язаний з "дзеркалюванням" операцій, які раніше проводив Мінфін з активами Фонду національного добробуту, зазначило видання Reuters. Тобто ЦБ реалізує на ринку золото ФНБ, яке раніше вже продав Мінфін, щоб закрити бюджетний дефіцит.

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"Мінфін використовує накопичені резерви (у тому числі – у золоті) для покриття дефіциту бюджету – за браком доходів. Оскільки у 2026 році доходи від нафти та газу знизилися, це призвело до посилення продажів активів Фонду національного добробуту (ФНБ), у тому числі золота", – пояснив аналітик.

Крім того, зазначив експерт, Центробанк може за рахунок продажів золота покривати нестачу валютної ліквідності, а також високі світові ціни на золотомогли сприяти рішенню щодо продажу дорогоцінного металу.

Кому продає Росія золото

Аналітик LSEG Дебаджит Саха зазначив, що після того як ринок Лондона, найбільший у світі, перестав купувати російське золото, російські постачальники перенаправляють експорт на схід. Так, у перший же рік війни потоки золота з РФ ринули до Китаю, і відтоді через Гонконг було вивезено дорогоцінного металу на $35 млрд, зазначило видання Financial Times.

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Цього року Китай збільшив закупівлі дорогоцінного металу в Росії до історичних рекордів. Так, за січень-липень до Гонконгу, за даними митниці КНР, надійшло близько 100 тонн золота російського походження – утричі більше, ніж за той же період минулого року.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що наприкінці квітня золоті резерви держави-агресора РФ зменшились до найнижчого рівня з часів повномасштабного вторгнення в Україну. Москва продає злитки, щоб покрити дефіцит бюджету. Журналісти підрахували, що таким способом Росія потенційно могла отримати більше 4 мільярдів доларів.