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Росія оголосила у міжнародний розшук Федорова, Резнікова, Іващенка і "Мадяра": які звинувачення вигадала

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read2 хв
icon 27,3 т.
Росія оголосила у міжнародний розшук Федорова, Резнікова, Іващенка і "Мадяра": які звинувачення вигадала
Так званий «слєдком» країни-агресорки знов розшукує Федорова і Мадяра. Джерело: ілюстраційне фото з російських пабликів

Так званий "слідчий комітет" країни-агресорки Росії 2 жовтня 2026 року заявив про організацію міжнародного розшуку колишніх міністрів оборони України Олексія Резнікова та Михайла Федорова, а також голови ГУР Олега Іващенка та командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді. Двох перших в РФ звинувачують в "каральних операціях" на Донбасі, а двох других – в морських ударах по військовій машині країни-агресорки.

Заява пролунала під час "оперативної наради" в окупованому Луганську. Оголосив її перший заступник очільника "слєдкома" Кабурнєєв.

У чому звинувачують

Зокрема, за твердженням російського відомства, Резніков і Федоров, перебуваючи на посаді міністра оборони України у 2023 та 2026 роках відповідно, нібито "віддавали підлеглим накази про проведення на території Донбасу каральних воєнізованих операцій".

В "слєдкомі" запевняють, що це призвело до загибелі та поранень мирних жителів та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

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Також російське відомство заочно звинувачує та оголошує в міжнародний розшук голову ГУР Олега Іващенка та командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді, яких "слєдком" пов'язує з низкою ударів "по російських об'єктах та суден" у Волго-Каспійському морському судноплавному каналі.

Росія оголосила у міжнародний розшук Федорова, Резнікова, Іващенка і ''Мадяра'': які звинувачення вигадала

Повідомлення "слєдкома". Джерело: скриншот

Що передувало

Зазначимо, що для Федорова та Іващенка це – перші "постанови" так званого "слєдкома". А Резнікову і Мадяру в країні-агресорці такі заочні звинувачення вже висувалися кілька разів. У тому числі і нібито оголошення про міжнародний розшук.

Востаннє – це було минулого року – голову СБС Мадяра оголосили в Росії в міжнародний розшук через події на Курщині.

Своєю чергою наш захисник у відповідь попередив окупантів про невідворотність їхнього покарання за злочини проти українського народу.

Загалом показові розправи для країни-агресорки останнім часом стали нормою. Як повідомляв OBOZ.UA, нещодавно в Єкатеринбурзі суд відправив до СІЗО 37-річного історика Олега Новосьолова, який займається дослідженням радянських політичних репресій. Також історика було внесено до списку терористів та екстремістів.

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