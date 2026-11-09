Поки основна увага прикута до ситуації на фронті, масованих повітряних атак та енергетичного терору, росія намагається створити ще один інструмент ведення війни – власну систему низькоорбітального супутникового зв'язку "Рассвет". І йдеться не просто про спробу скопіювати американський Starlink. Йдеться про формування незалежної інфраструктури військового управління, яка в перспективі здатна суттєво розширити можливості російської армії.

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6 листопада агентство Reuters із посиланням на ГУР МО України повідомило, що росія вже використовує "Рассвет" для забезпечення військового зв'язку над територією України. У березні та липні 2026 року на орбіту виведено загалом 32 супутники. До кінця року заплановані нові запуски. Розробник системи, компанія "Бюро 1440", декларує намір створити угруповання з понад 900 апаратів до 2035 року.

Ці цифри не варто сприймати як свідчення появи повноцінного російського аналога Starlink. Американська система вже налічує понад 10 тисяч супутників, тоді як російська поки здатна забезпечувати лише періодичні сеанси зв'язку під час проходження апаратів над відповідними районами. До того ж Financial Times 8 листопада повідомила про втрату двох російських супутників із запущеного угруповання.

Однак недооцінювати цю загрозу було б серйозною помилкою.

Найнебезпечніше в проєкті "Рассвет" – не нинішня кількість супутників, а військові завдання, для виконання яких створюється система.

Сучасна війна дедалі більше залежить від швидкості передачі інформації. Хто швидше виявляє ціль, передає координати, ухвалює рішення та коригує застосування засобів ураження, той отримує перевагу. Супутниковий зв'язок стає одним із ключових елементів цього процесу.

За оцінками ГУР, "Рассвет" у перспективі може забезпечувати двосторонній обмін інформацією з безпілотниками безпосередньо під час польоту. Це створює можливості для оперативного уточнення завдань, передачі розвідувальних даних, зміни маршрутів та підвищення стійкості окремих систем до радіоелектронної протидії.

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Особливе занепокоєння викликають плани інтеграції нової системи з військовою інфраструктурою управління та засобами ракетного озброєння. ГУР повідомляє, зокрема, про наміри оснащувати відповідними терміналами командно-штабні машини оперативно-тактичних ракетних комплексів "Искандер-М".

Водночас необхідно чітко розмежовувати потенційні можливості та фактичний стан системи. Наявність супутникового каналу сама по собі не забезпечує точного наведення ракети чи безпілотника. Для цього необхідна інтеграція з відповідними системами розвідки, навігації та управління. Так само у відкритих джерелах поки немає достатньо незалежно підтверджених даних, які дозволяли б достовірно оцінити результати бойового застосування "Рассвета" під час конкретних атак.

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Отже, ми маємо справу з реальною технологічною загрозою, масштаби якої ще формуються.

Чому кремль прискорює цей проєкт саме зараз?

Одна з причин – обмеження використання російськими військами неавторизованих терміналів Starlink. Цей досвід продемонстрував критичну залежність окремих російських військових можливостей від іноземної комунікаційної інфраструктури.

москва прагне усунути таку залежність. Створення "Рассвета" стало для неї питанням не лише технологічного розвитку, а й військової автономії.

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Показовою є заява Ради безпеки рф від 6 листопада, у якій західні супутникові системи Starlink і OneWeb були представлені як потенційний інструмент дестабілізації ситуації в суверенних державах. Водночас сама росія прискорює розгортання аналогічної інфраструктури для власних військових потреб.

Фактично кремль прагне отримати інструмент, який дозволить зменшити залежність від іноземних операторів та розширити можливості військового впливу.

Хто стоїть за російським супутниковим проєктом?

28 жовтня ГУР оприлюднило інформацію про 49 російських і білоруських підприємств та установ, залучених до створення "Рассвета". Основним розробником є "Бюро 1440", що входить до "ИКС Холдингу". До виробничої кооперації залучені структури "Роскосмосу", підприємства мікроелектроніки, виробники обладнання зв'язку та організації, пов'язані з міністерством оборони рф. Одним з інвесторів проєкту названо банк ВТБ.

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Найбільш показове інше: за інформацією ГУР станом на 28 жовтня, 23 із 49 виявлених структур не перебували під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

30 жовтня Україна запровадила обмеження проти 10 компаній і 19 російських громадян, причетних до проєкту. Проте ефективність такого тиску безпосередньо залежатиме від синхронізації санкцій із міжнародними партнерами та реального блокування технологічних і фінансових ланцюгів.

Окремої уваги потребують повідомлення про використання китайських компонентів. Це саме по собі не доводить безпосередньої участі китайської держави в управлінні проєктом, однак порушує питання про походження критичних технологій і контроль каналів їх постачання.

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Що все це означає для Європи?

Російська система створюється не лише для ведення війни проти України. За даними ГУР, заплановане покриття насамперед орієнтоване на територію України та Європейського Союзу.

У середньостроковій перспективі супутниковий зв'язок може посилити можливості російських військових платформ, розвідувальних засобів і безпілотних систем у Балтійському, Чорноморському та Арктичному регіонах. Не можна виключати його потенційного використання для забезпечення гібридних операцій. Утім, останнє поки залишається оцінкою можливого ризику, а не встановленим фактом.

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Європа також нарощує власні можливості. 7 листопада Велика Британія повідомила про успішне виведення на орбіту військового супутника Titania, запуск якого відбувся ще в жовтні, та розвиток системи космічного моніторингу Inaros. Європейський Союз реалізує програму захищеного супутникового зв'язку IRIS². Оновлений проєкт передбачає створення угруповання з 348 супутників із початком запусків у 2029 році. Водночас уже функціонує європейська низькоорбітальна мережа OneWeb.

Ці програми мають різне призначення, однак демонструють загальну тенденцію: космічна інфраструктура стає невіддільною складовою оборонного потенціалу держав.

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Що має робити Україна?

Передусім – не допустити технологічного відставання у сфері військового зв'язку, розвідки та протидії безпілотним системам.

Нам необхідна багаторівнева, резервована архітектура зв'язку, яка не залежатиме від одного оператора. Актуальність цього питання підтверджують повідомлення Reuters від 5 листопада про завершення у 2027 році чинного контракту на доступ України до американської військової системи Starshield та необхідність його продовження. Додатковим застереженням стали тимчасові обмеження роботи цієї системи у жовтні, які вплинули на виконання окремих бойових завдань.

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Не менш важливими залишаються розвиток засобів радіоелектронної боротьби, технічної розвідки, захисту критичної інфраструктури та посилення міжнародного контролю над технологічними ланцюгами російського військово-промислового комплексу.

Мій стратегічний прогноз.

До кінця 2026 року росія, ймовірно, продовжуватиме розгортання супутникового угруповання та випробування нових військових можливостей. Протягом 2027 року, за умови успішного виробництва й запусків, можливе поступове розширення географії покриття та збільшення тривалості сеансів зв'язку.

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Водночас проблеми з мікроелектронікою, серійним виробництвом, вартістю запусків, надійністю апаратів і залежністю від імпортних технологій залишатимуться суттєвими обмеженнями.

І головне: для отримання певних військових переваг росії зовсім не обов'язково створювати систему масштабу Starlink. Навіть значно менше супутникове угруповання, інтегроване в систему військового управління, здатне становити серйозну загрозу.

Тому "Рассвет" слід оцінювати не як черговий пропагандистський проєкт кремля і не як уже сформовану технологічну перевагу, а як небезпечний напрям розвитку російського воєнного потенціалу.

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Сучасна війна дедалі більше залежить не лише від кількості ракет, безпілотників чи бронетехніки. Вона залежить від того, хто швидше отримує інформацію, передає її, ухвалює рішення та застосовує зброю.

І якщо раніше ми переважно говорили про протистояння на землі, у повітрі та на морі, то сьогодні маємо остаточно визнати: космос уже став важливим виміром війни росії проти України.

Питання не в тому, скільки супутників запустить кремль завтра. Питання в тому, чи зможемо ми разом із союзниками своєчасно нейтралізувати військові переваги, які росія намагається отримати завдяки цим технологіям.

Війна майбутнього – це не лише боротьба за території. Це боротьба за інформацію, швидкість управління та технологічну перевагу. І вона вже триває.

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