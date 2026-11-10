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Роботу підприємства зупинено: з'явились нові подробиці атаки на НПЗ в Ленінградській області РФ

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
8,1 т.
Роботу підприємства зупинено: з'явились нові подробиці атаки на НПЗ в Ленінградській області РФ
Нафтопереробний завод «Киришинефтеоргсинтез» припинив роботу

У Ленінградській області Росії після атаки безпілотників зупинив роботу один із найбільших нафтопереробних заводів регіону. Удар по підприємству "Киришинефтеоргсинтез" стався 9 листопада в місті Кіріші.

Унаслідок атаки пошкоджено низку важливих виробничих об'єктів, що забезпечують переробку нафти та роботу технологічних систем. Про це повідомляє Telegram-канал "Досьє шпигуна".

Які об'єкти НПЗ зазнали пошкоджень

Під час атаки було пошкоджено електрознесолювальну установку ЕЛОУ-АВТ-2, а також установки первинної переробки нафти АТ-1 та АТ-6.

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Крім того, пошкоджень зазнав комплекс переробки мазуту та установка Parex-2. Під удар також потрапили два блоки циркуляційного водопостачання і трубопроводи, які з'єднують виробничі вузли підприємства.

Роботу підприємства зупинили

Унаслідок пошкодження ключового обладнання нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" припинив роботу. Пошкодження торкнулися як установок переробки нафти, так і допоміжної інфраструктури, необхідної для функціонування підприємства.

Роботу підприємства зупинено: з'явились нові подробиці атаки на НПЗ в Ленінградській області РФ

Карта. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 9 листопада Сили оборони атакували Ленінградську область РФ. У регіоні лунали вибухи, під ударом опинився, зокрема, нафтопереробний завод у Кіришах. На території підприємства зафіксовано кілька осередків горіння. Востаннє цей НПЗ перебував під атакою Сил оборони ще у серпні.

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