''Рекордна атака дронів'': у Москві знову закрили всі аеропорти

З вечора 12 листопада, через масовану атаку безпілотників у Москві призупинили роботу всі чотири аеропорти. Влада столиці країни-агресорки заявила про нібито повітряну атаку міста українськими безпілотниками. Станом на зараз аеропорти залишаються призупиненими.

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Про "тимчасові обмеження" у московських аеропортах оголосила Росавіація. Своєю чергою мер Москви відзвітувався про збиття нібито сотні дронів. А загалом, згідно з повідомленнями Osint-спільнот, на територію країни-агресорки з України було запущено рекордну кількість дронів – близько семи сотень.

Що у Москві

Росавіація повідомила, що московські аеропорти Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський "приймають і відправляють рейси за погодженням із відповідними органами у зв’язку із запровадженням тимчасових обмежень на використання повітряного простору в районі аеропорту".

В українських Osint-спільнотах підрахували в ніч на 13 листопада загалом до московської області "забороняти енергетичну та промислову інфраструктуру" летіло не менше 700 БпЛА.

Мер Москви Сергій Собянін у мережі повідомляв, що російська ППО нібито партіями збиває дрони над містом. Станом на зараз (за словами та числами саме мера) над містом збито понад 100 дронів.

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"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", – уточнював мер.

Що передувало

Нагадаємо, як 31 жовтня, ще вдень у районі московського аеропорту "Шереметьєво" помітили густий стовп чорного диму, що здіймався в небо. Осередок пожежі розташований у лісі, на північ від летовища, поблизу складу паливно-мастильних матеріалів.

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Одночасно Собянін звітував про чергову українську атаку на місто і нібито успішне збиття десятків дронів.

Як повідомляв OBOZ.UA, у так званому Китай-городі, районі в центрі Москви, де зазвичай збиралися неформальні групи молоді, пройшов неанонсований поліцейський рейд, під час якого було затримано кілька сотень молодих людей. Останнім "правоохоронці" масово видавали… повістки та пропонували контракти на війну.