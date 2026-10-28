Реактивні дрони атакували російський Липецьк: повідомляють про вибухи і пожежу в районі аеродрому. Фото і відео

Увечері у вівторок, 27 жовтня, у низці регіонів РФ оголошували повітряну тривогу. У Липецьку сили ППО намагалися працювати по реактивних безпілотниках, однак є інформація про влучання.

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Зокрема, попередньо відомо про прильоти та пожежу в районі військового аеродрому Липецьк. Про це повідомляє Exilenova+.

Військова авіабаза Липецьк розташована за 12 км на північний захід від міста. На аеродромі знаходиться 4-й центр підготовки льотного складу та польових випробувань Повітряно-космічних сил Росії.

Там базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31. Раніше Сили оборони України вже завдали ударів по аеродрому: було уражено склади з керованими авіабомбами та ще низку інших об'єктів біля летовища. А 2025-го року там згоріли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27.

Також зафіксовано пожежу в районі Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК) внаслідок роботи ППО/падіння об'єкта.

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Як повідомляв OBOZ.UA, у російському Воронежі уночі та зранку 26 жовтня лунали вибухи. Місто опинилося під атакою Сил оборони: фіксувалися кілька осередків пожеж. Зокрема, під удар потрапив великий торговельно-діловий комплекс "Галерея Чижова", уражено також міст, авіаційний та хімічний заводи.

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