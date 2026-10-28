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Реактивні дрони атакували російський Липецьк: повідомляють про вибухи і пожежу в районі аеродрому. Фото і відео

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
51
Реактивні дрони атакували російський Липецьк: повідомляють про вибухи і пожежу в районі аеродрому. Фото і відео
Російський Липецьк був під атакою реактивних дронів. Джерело: Supernova+. Колаж OBOZ.UA

Увечері у вівторок, 27 жовтня, у низці регіонів РФ оголошували повітряну тривогу. У Липецьку сили ППО намагалися працювати по реактивних безпілотниках, однак є інформація про влучання. 

Зокрема, попередньо відомо про прильоти та пожежу в районі військового аеродрому Липецьк. Про це повідомляє Exilenova+

Військова авіабаза Липецьк розташована за 12 км на північний захід від міста. На аеродромі знаходиться 4-й центр підготовки льотного складу та польових випробувань Повітряно-космічних сил Росії.

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Там базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31. Раніше Сили оборони України вже завдали ударів по аеродрому: було уражено склади з керованими авіабомбами та ще низку інших об'єктів біля летовища. А 2025-го року там згоріли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27. 

Також зафіксовано пожежу в районі Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК) внаслідок роботи ППО/падіння об'єкта.

Реактивні дрони атакували російський Липецьк: повідомляють про вибухи і пожежу в районі аеродрому. Фото і відео

Пожежа в районі НЛМК. Джерело: Exilenova+

Реактивні дрони атакували російський Липецьк: повідомляють про вибухи і пожежу в районі аеродрому. Фото і відео

Липецьк на карті. Джерело: Скриншот Google Maps

Як повідомляв OBOZ.UA, у російському Воронежі уночі та зранку 26 жовтня лунали вибухи. Місто опинилося під атакою Сил оборони: фіксувалися кілька осередків пожеж. Зокрема, під удар потрапив великий торговельно-діловий комплекс "Галерея Чижова", уражено також міст, авіаційний та хімічний заводи.

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Вибухи в РосіїРосіяЛипецькБПЛАпожежааеропорт
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