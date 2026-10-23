Австрійці й угорці – один народ. Серби й румуни – один народ. Французи й британці – один народ.

Відео дня

А от "росіяни" з Архангельська і "росіяни" з Курська – це два настільки ж різні народи, як, скажімо, поляки й греки.

Саме таку картину ми отримаємо, якщо послідовно застосовувати путінський генетичний аргумент.

У Європі взагалі повно народів, між якими індекс генетичної диференціації Fₛₜ прямує до нуля.

Я навмисно вибрав пари, де після округлення значення індексу до трьох знаків після коми виходить 0,000. І це при тому, що вони говорять мовами з різних груп, а у випадку угорців та австрійців – навіть із різних мовних сімей.

Просто щоб підкреслити всю абсурдність пошуків "єдиного народу" на генетичному рівні.

Путіну б не в гени лізти, а в дзеркало подивитися. З ким він там один народ, ця бліда спірохета, яка сонця зроду не бачила? Послухав би, як сам говорить, цим своїм тихим, вкрадливим зміїним голосом. Болотяна гнилячка. Де він таких людей в Україні бачив?

Сам індекс Fₛₜ показує лише те, наскільки довго і наскільки сильно дві популяції перебували в репродуктивній ізоляції одна від одної. Або, відповідно, не перебували.

РЕКЛАМА

Але навіть у випадку дуже великих значень, наприклад у порівняннях аборигенів Австралії та корінних народів Америки, чиї предки розійшлися десятки тисяч років тому й відтоді в одному ліжку не перетиналися, цей показник буде десь у межах 0,1–0,2.

Тобто до одиниці, коли вже можна було б сказати: оце генетично справді зовсім інші люди, – там ще як до Місяця пішки.

Коротше кажучи, генетика з кам’яним обличчям повідомляє нам сенсацію: сусіди схожі на сусідів.

А в середньому що більша географічна відстань між популяціями, то більшою буде й генетична диференціація між ними.

Головні історії дня

Люди частіше заводили дітей із тими, хто жив поруч, ніж із тими, хто мешкав за кілька тисяч кілометрів.

Оце так приголомшливе відкриття сучасної науки.

Найсмішніше, що вся ця путінська закоханість у генетику – ну просто чистісінька нацистська хрінь.

І якщо вже когось тут і варто було б "денацифікувати", то насамперед саме його.

Не уподібнюйтеся.

Якщо, звісно, ви не шукаєте ліки від раку чи інших хвороб. А шукати в генетиці політичне керівництво до дії – справа дурна й гибельна.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...