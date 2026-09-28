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Путін збільшив чисельність армії РФ до 2,44 млн осіб: скільки було раніше

Софія Закревська
Софія Закревська
Time to read1 хв
icon 1,2 т.
Путін збільшив чисельність армії РФ до 2,44 млн осіб: скільки було раніше
Диктатор РФ Володимир Путін
Джерело: росмедіа

Російський диктатор Володимир Путін збільшив штатну чисельність армії РФ до 2 441 630 осіб. Із них саме військовослужбовців – 1 550 500 "одиниць".

Відповідний указ "Про встановлення штатної чисельності Збройних Сил Російської Федерації" він підписав у понеділок, 28 вересня. Документ набирає чинності з дня його підписання.

Диктатор зобов’язав уряд РФ виділити міністерству оборони "бюджетні асигнування з федерального бюджету" для реалізації цього указу.

Путін збільшив чисельність армії РФ до 2,44 млн осіб: скільки було раніше

Указ Путіна

Джерело: Портал правової інформації РФ

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Відповідно до попереднього указу від 27 липня чисельність армії країни-агресорки становила 1,535 мільйона осіб. Таким чином, вона збільшиться на 15,5 тисячі "одиниць".

Зазначимо, що це вже четверте збільшення штатної чисельності армії РФ за останні сім місяців – попередні відбулися в березні, червні та липні.

Загалом за всі чотири збільшення до штату було додано 52 500 осіб, з них 50,5 тисячі – військовослужбовці.

Як повідомляв OBOZ.UA, командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" заявив, що  в Росії вже триває прихована мобілізація, і до кінця 2026 року кількість російських військових на фронті може збільшитися приблизно на 300 тисяч осіб. Вже після виборів Кремль може перейти до відкритого призову та залучати до війни непідготовлених чоловіків.

За словами Бровді, збільшення чисельності російських військових уже позначається на інтенсивності бойових дій.

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