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Путін заявив, що Росія готова до війни з Європою, але "не хоче" цього

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
399
Путін заявив, що Росія готова до війни з Європою, але "не хоче" цього
Володимир Путін

Росія не хоче війни з Європою, але готова до неї. У разі подальшої ескалації переможців не буде.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін. Його цитують російські ЗМІ.

За словами Путіна, якщо країнам ЄС досі не вдалося домогтися стратегічної поразки Росії, то навряд чи це вдасться зробити до 2030 року.

Диктатор РФ також заявив, що Москва пам'ятає уроки Першої та Другої світових воєн і робить усе, щоб не допустити повторення подібних подій.

Окремо Путін висловився про ситуацію в Балтійському морі. За його словами, Росія не хотіла б, щоб вона розвивалася за сценарієм Ормузької протоки, однак Москва готова відповідати на провокації.

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Водночас очільник Кремля зазначив, що Росія підтримує будь-які кроки для відновлення повноформатних відносин із країнами Євросоюзу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере російський диктатор повторив вимоги Кремля щодо України. За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), Москва наполягає на виконанні своїх максималістських вимог, зокрема щодо Донбасу, а також прагне отримати право впливати на рішення інших держав про вступ до НАТО.

Аналітики ISW зазначили, що Кремль використовує тезу про нібито "корінні причини" війни для обґрунтування своїх вимог. Вони виходять далеко за межі територіальних претензій до України й передбачають, зокрема, обмеження суверенітету держав НАТО та втручання в їхню внутрішню політику.

Також OBOZ.UA писав, що президент США Дональд Трамп заявив про "значне просування" у врегулюванні російсько-української війни та висловив сподівання найближчим часом провести зустріч із Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Водночас американський лідер не назвав конкретних дати й місця можливих переговорів.

Зеленський неодноразово заявляв про готовність до особистої зустрічі з Путіним або тристоронніх переговорів за участю Трампа. Водночас президент України наголошував, що Київ не визнаватиме окуповані території російськими та наполягає на збереженні санкцій щодо РФ до досягнення справедливого миру.

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