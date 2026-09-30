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Путін таємно літав із Кабаєвою за кордон: спливли подробиці

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read3 хв
icon 3,8 т.
Путін таємно літав із Кабаєвою за кордон: спливли подробиці
Кабаєва прилетіла до Казахстану окремо
Джерело: Росмедіа

Володимир Путін та Аліна Кабаєва щонайменше одного разу одночасно перебували за кордоном. Йдеться про поїздку до Казахстану в лютому 2017 року, де, за даними розслідування, вони могли брати участь у неформальних зустрічах із тодішнім президентом країни Нурсултаном Назарбаєвим.

Кабаєва прибула до Алмати окремо від Путіна на приватному бізнес-джеті, а через чотири дні повернулася тим самим літаком. Про це йдеться у дослідженні "Проекту", підготовленому на основі даних витоку Федеральної прикордонної служби РФ.

Кабаєва прилетіла до Казахстану окремо

Таємна спільна поїздка відбулася 23 лютого 2017 року. Путін і Кабаєва опинилися в Казахстані одночасно, однак прибули туди різними шляхами.

Колишня гімнастка вилетіла до Алмати на приватному бізнес-джеті Embraer Legacy 650. За даними "Проекту", друзі та члени її сім’ї цього разу її не супроводжували. 27 лютого Кабаєва повернулася тим самим бортом.

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Путін таємно літав із Кабаєвою за кордон: спливли подробиці

Путін таємно літав із Кабаєвою за кордон

Джерело: t.me/agentstvonews

Саме 27 лютого розпочався офіційний візит Путіна до Казахстану. Російський лідер прибув туди президентським літаком.

Водночас російські державні ЗМІ пізніше повідомляли, що Путін прилетів на зустріч із Назарбаєвим на кілька днів раніше. Частину цього часу він провів у неформальних бесідах із тодішнім президентом Казахстану на гірськолижному курорті Шимбулак.

Чому Кабаєва летіла бізнес-джетом

Про поїздку Кабаєвої до Казахстану тоді публічно не повідомляли. Як зазначає "Проект", Путін і Кабаєва не афішували свої стосунки, тому для перельоту вона скористалася приватним літаком.

Борт із реєстраційним номером D-AHOI обслуговувала авіакомпанія VistaJet, яка на момент польоту називалася Air Hamburg. Літак доступний для оренди приватними клієнтами.

Путін таємно літав із Кабаєвою за кордон: спливли подробиці

Путін таємно літав із Кабаєвою за кордон

Джерело: t.me/agentstvonews

За підрахунками "Проекту", переліт Кабаєвої до Алмати міг коштувати близько 26 тисяч доларів.

Цим самим літаком у різний час користувалися сім’ї помічника президента та віце-прем’єра Миколи і Дмитра Патрушевих, голови Слідчого комітету Олександра Бастрикіна, глави Чечні Рамзана Кадирова та представника Путіна на переговорах зі США Кирила Дмитрієва.

Путін таємно літав із Кабаєвою за кордон: спливли подробиці

Путін таємно літав із Кабаєвою за кордон

Джерело: t.me/agentstvonews

Чи були інші спільні перельоти

Дані витоку Федеральної прикордонної служби також дозволяють припустити, що Кабаєва іноді могла подорожувати разом із Путіним урядовим літаком.

Зокрема, вони обоє перебували в Узбекистані наприкінці червня 2016 року. Путін прибув туди 23 червня на саміт Шанхайської організації співробітництва, тоді як даних про виїзд Кабаєвої з Росії на цей період немає.

Водночас 30 червня вона повернулася до Москви рейсовим літаком "Аерофлоту". "Проект" зазначає, що відсутність інформації про її виліт могла бути помилкою в системі Федеральної прикордонної служби або свідчити про використання урядового літака, дані про який система не фіксує.

Путін таємно літав із Кабаєвою за кордон: спливли подробиці

Путін таємно літав із Кабаєвою за кордон

Джерело: t.me/agentstvonews

Нагадаємо, у диктатора Росії Володимира Путіна, ймовірно, є восьмирічна онука на ім’я Ельза Тихонова. За даними журналістів, дівчинка є дочкою Катерини Тихонової та балетмейстера Ігоря Зеленського і народилася в грудні 2017 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, у мережі з’явилися фото справжньої матері диктатора РФ Володимира Путіна, яка мешкає в грузинському селі Метехі.

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