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Блог

Едуард Рубін
Едуард Рубін

Новини Росії / Думки
Time to read2 хв
icon 8,2 т.
Блог |

Диктатор сам себе загнав у глухий кут: як "наддержава" розсипається від власних протиріч

Диктатор сам себе загнав у глухий кут: як "наддержава" розсипається від власних протиріч
Володимир Путін. Джерело: Getty Images

У залі мирно сплять старі маразматики з кремля. Вони вже навіть самі смертельно втомилися від цього нескінченного бункерного монологу.

А путін віщає. І, знаєте, примудряється суперечити сам собі буквально в кожному абзаці.

Спочатку він бідкається, що НАТО їх, бачите, "надули" з розширенням на схід.

Потім обурюється, що удари по НПЗ позбавили рф близько 1% ВВП, але тут же хвалиться, що залишив сусідню країну без сталеливарної галузі.

А потім і взагалі переходить на дворовий фольклор. Каже: "Не ми почали. А тепер – отримай, фашист, гранату від радянського солдата. Не подобається?".

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Ось так. Сам вигадав фашистів, сам кинув уявну гранату, сам образився, коли у відповідь прилетів реальний дрон по нафтозаводу.

Далі – більше. Виявляється, Україна не може існувати самостійно, управляється ззовні і взагалі втрачає державність.

ЗРОЗУМІЛО, ЩО ДОВБАТИСЯ В ПРОМОВАХ ЦЬОГО ПАЦІЄНТА – СПРАВА НЕВДЯЧНА.

Але якщо країна "невиправдана", то хто тоді регулярно спалює склади на території рф? Хто топить їхній флот? І чому велика імперія вже який рік героїчно воює за умовну Малу Токмачку?

Жаліється, що їх на Заході не чекають. Мовляв, десятиліттями намагалися стати частиною цивілізованого світу, а їм просто сказали "ні" і намагалися розвалити.

Знаєте, якщо вас звідусіль женуть, може, справа не в злих господарях? Може, просто не треба приходити в чужий дім і гадити посеред вітальні?

А ЯКЩО рф ТАК ЛЕГКО "РОЗВАЛИТИ", ТО, МОЖЛИВО, ДЛЯ ЦЬОГО Є ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ.

Може, це сама рф – класичний failed state, який тримається тільки на страху і телевізорі?

Ти б за свою державність так турбувався, стратег. А то ж справжній господар Сибіру сидить трохи східніше, мовчки спостерігає і коли-небудь обов'язково спитає за борги. І гранатою тут вже не відмахаєшся.

Як ви думаєте, що станеться раніше: ці старі остаточно заснуть на своїх засіданнях і не прокинуться, чи ця "наддержава" розвалиться сама по собі від власних протиріч?

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Едуарда Рубина
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