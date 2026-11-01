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Путін обирає собі нове авто, поки в Україні відбуваються масовані обстріли мирних жителів: на чому буде їздити

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
711
Путін обирає собі нове авто, поки в Україні відбуваються масовані обстріли мирних жителів: на чому буде їздити
Диктатор РФ обирає собі новий автомобіль – Волга.

Поки Росія продовжує завдавати масованих ударів по українських містах і мирному населенню, диктатор РФ Володимир Путін може поповнити власний автопарк новою машиною російського виробництва. Йдеться про Volga, яку глава Кремля особисто протестував у серпні 2026 року.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Заяву оприлюднило російське видання "Говорить Москва".

Пєсков нагадав, що Путін уже мав нагоду випробувати автомобіль Volga під час візиту до Нижнього Новгорода.

Російському лідеру машина сподобалася. Він також не виключив, що згодом така модель може з’явитися в президентському гаражі.

Під час поїздки Путін позитивно відгукнувся про керованість автомобіля. Зокрема, він заявив, що машина добре та легко їде, а також відзначив шумоізоляцію салону.

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Автомобілі Volga випускають на колишньому заводі німецького концерну Volkswagen у Нижньому Новгороді. Офіційний старт продажів моделі відбувся 19 червня 2026 року.

Таким чином, російський президент може стати одним із власників автомобіля, який позиціонують як продукт російського автопрому.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія нібито утримує передові позиції у світовій технологічній гонці, а її конкурентам доводиться наздоганяти її та копіювати російські розробки. Також Москва готова ділитися з африканськими країнами сучасними технологіями й цифровими ноу-хау.

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