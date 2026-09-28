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Путін додатково засекретив інформацію про російську енергетику та нафтопереробку – Reuters

Надія Данищук
Надія Данищук
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Путін додатково засекретив інформацію про російську енергетику та нафтопереробку – Reuters
Путін тотально засекретив дані про енергетику та нафтопереробку РФ
Джерело: Getty Images

Очільник Кремля Володимир Путін підписав указ, який ще більше обмежує розкриття інформації про енергетичний сектор і нафтопродукти РФ. Нові обмеження мають ускладнити для США та інших західних країн контроль за дотриманням санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Reuters. Видання зазначає, що Росія вже неодноразово засекречувала дані про свій енергетичний сектор у міру посилення західних санкцій.

Які дані тепер у РФ засекретили

Новий указ додатково обмежує поширення, зокрема через засоби масової інформації, та використання окремих даних про експорт енергоресурсів.

Йдеться про інформацію щодо характеристик, цін, продавців, покупців, маршрутів та кінцевих пунктів постачання окремих енергетичних експортних операцій.

Поширювати такі відомості дозволять лише у випадках, коли компанія, яка бере участь у транзакції, сама розкрила ці дані.

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Також обмеження поширюються на публікацію відповідної митної інформації.

Росія вже приховує частину даних про нафту

Москва поступово обмежувала доступ до інформації про енергетичний сектор у відповідь на західні санкції. Зокрема, російська влада вже засекретила окремі показники, серед них – дані про видобуток сирої нафти.

Нові правила ще більше звужують доступ до інформації, яка може використовуватися для відстеження російського експорту енергоресурсів та перевірки дотримання санкцій.

За даними видання, сам указ прямо пов’язує нові обмеження з необхідністю протидіяти санкційному тиску США та інших західних держав.

Як повідомляв OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції проти Росії та Ірану у п’ятницю, 18 вересня. Документ передбачає розширення санкцій, митних заходів та заборон щодо Росії, а також продовження чинних обмежень проти Ірану.

Цей закон дає президенту США право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Росії обходити санкції. Крім того, закон передбачає санкції проти російських посадовців, банків та тіньового флоту, а також продовжує чинні санкції проти Ірану.

У Кремлі назвали цей документ "недружньою акцією". Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в разі запровадження санкцій вони можуть ускладнити пошук мирного врегулювання війни в Україні.

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