Пропагандист Міхалков заявив, що війну з Україною Росії послав Бог, і порівняв росіян з мишами

Російський режисер і пропагандист Микита Михалков заявив, що війна проти України нібито була "послана" Росії Богом, щоб змусити росіян переглянути свої життєві цінності. За його словами, події мали стати для суспільства своєрідним сигналом, який змусить людей "схаменутися" та зрозуміти, що насправді має значення в житті.

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Про це Михалков сказав російським пропагандистським ЗМІ. Він також заявив, що надмірна орієнтація на розваги та задоволення може бути небезпечною.

"Я розумію, що ця фраза досить дивна, але нам Господь послав СВО, щоб ми схаменулися, щоб ми зрозуміли, чого варті справжні цінності і які вони", – заявив пропагандист.

Михалков розповів про "експеримент" із мишею

Як приклад Михалков навів історію про білу мишу, яка нібито отримувала задоволення від натискання кнопки. За його словами, тварину підключили до певного пристрою та показали, що натискання кнопки приносить їй задоволення.

Михалков стверджував, що миша спочатку натискала кнопку один, два, а потім п'ять разів, після чого продовжила це робити, доки не померла. Пропагандист використав цю історію як "показовий образ" постійного прагнення до задоволень, яке, на його думку, не припиняється навіть під час війни.

Водночас Михалков не уточнив, які саме вчені та коли проводили описаний ним експеримент. Він додав, що деякі люди вже нібито усвідомлюють, що "веселитися рано не варто".

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Нагадаємо, Микита Михалков заявляв, що Росія нібито веде проти України не звичайну війну, а "релігійну війну з дияволом". Пропагандист також повторював кремлівські тези про "один народ" та звинувачував Захід в обмані Росії.

Як писав OBOZ.UA, Микита Михалков свого часу був гостем Одеського міжнародного кінофестивалю. За словами гендиректорки ОМКФ Анни Мачух, російські артисти тоді часто були найскладнішими гостями та могли висувати незвичайні вимоги до організаторів.

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