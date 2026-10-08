Пропагандист Міхалков заявив, що війну з Україною Росії послав Бог, і порівняв росіян з мишами

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Путін подарував собі на день народження вбивство дітей: Зеленський озвучив втрати від російських обстрілів. ВідеоПутін подарував собі на день народження вбивство дітей: Зеленський озвучив втрати від російських обстрілів. ВідеоПалац спорту в Києві перейменують. Стала відома нова назваПалац спорту в Києві перейменують. Стала відома нова назваСили оборони відкинули ворога у районі Добропілля: подробиці операції. ВідеоСили оборони відкинули ворога у районі Добропілля: подробиці операції. ВідеоКонтролював наркозбут та усував конкурентів: на Черкащині судитимуть "смотрящого" за містом Чигирин. ФотоКонтролював наркозбут та усував конкурентів: на Черкащині судитимуть "смотрящого" за містом Чигирин. ФотоІлюстративне фото. УспіхТри знаки зодіаку, для яких у середині жовтня відкриються двері до нового життя: ангели дали вам зелене світло"Зміна політичного курсу": Портников пояснив, який небезпечний "сигнал" дав Путін на Валдайському форумі"Зміна політичного курсу": Портников пояснив, який небезпечний "сигнал" дав Путін на Валдайському форумі"У мене починається". Магучіх зробила відверте зізнання щодо своєї кар’єри"У мене починається". Магучіх зробила відверте зізнання щодо своєї кар’єри"Ольго Павлівно, ви будете задоволені!" Цибульська розсекретила головні джерела своїх доходів: це не концерти"Ольго Павлівно, ви будете задоволені!" Цибульська розсекретила головні джерела своїх доходів: це не концертиНеподалік Прилук знайшли нерозірвану бойову частину російської крилатої ракети. ФотоНеподалік Прилук знайшли нерозірвану бойову частину російської крилатої ракети. ФотоІлюстративне фото, IT-спеціалісти, робота в Україні.В Україні різко впав попит на IT-фахівців: кому тепер найважче знайти роботу

Пропагандист Міхалков заявив, що війну з Україною Росії послав Бог, і порівняв росіян з мишами

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 30
Пропагандист Міхалков заявив, що війну з Україною Росії послав Бог, і порівняв росіян з мишами
Микита Михалков заявив, що війна проти України нібито була "послана" Росії Богом. Джерело: РосЗМІ

Російський режисер і пропагандист Микита Михалков заявив, що війна проти України нібито була "послана" Росії Богом, щоб змусити росіян переглянути свої життєві цінності. За його словами, події мали стати для суспільства своєрідним сигналом, який змусить людей "схаменутися" та зрозуміти, що насправді має значення в житті.

Про це Михалков сказав російським пропагандистським ЗМІ. Він також заявив, що надмірна орієнтація на розваги та задоволення може бути небезпечною.

"Я розумію, що ця фраза досить дивна, але нам Господь послав СВО, щоб ми схаменулися, щоб ми зрозуміли, чого варті справжні цінності і які вони", – заявив пропагандист.

Михалков розповів про "експеримент" із мишею

Як приклад Михалков навів історію про білу мишу, яка нібито отримувала задоволення від натискання кнопки. За його словами, тварину підключили до певного пристрою та показали, що натискання кнопки приносить їй задоволення.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 3,9 т.
Росія вирішила збільшити купівлю іноземної валюти та золота: в ISW пояснили, що відбувається
icon 3,9 т.
Росія вирішила збільшити купівлю іноземної валюти та золота: в ISW пояснили, що відбувається
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 1,7 т.
Посольство США у Москві попередило американців про загрозу чуми і закликало їх негайно залишити територію Росії
icon 1,7 т.
Посольство США у Москві попередило американців про загрозу чуми і закликало їх негайно залишити територію Росії
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 38,5 т.
У Чорному морі поблизу Сочі спалахнула величезна пожежа на танкері: дим видно за сотні кілометрів. Фото і відео
icon 38,5 т.
У Чорному морі поблизу Сочі спалахнула величезна пожежа на танкері: дим видно за сотні кілометрів. Фото і відео
Пропагандист Міхалков заявив, що війну з Україною Росії послав Бог, і порівняв росіян з мишами

Микита Михалков. Джерело: РосЗМІ

Михалков стверджував, що миша спочатку натискала кнопку один, два, а потім п'ять разів, після чого продовжила це робити, доки не померла. Пропагандист використав цю історію як "показовий образ" постійного прагнення до задоволень, яке, на його думку, не припиняється навіть під час війни.

Водночас Михалков не уточнив, які саме вчені та коли проводили описаний ним експеримент. Він додав, що деякі люди вже нібито усвідомлюють, що "веселитися рано не варто".

Нагадаємо, Микита Михалков заявляв, що Росія нібито веде проти України не звичайну війну, а "релігійну війну з дияволом". Пропагандист також повторював кремлівські тези про "один народ" та звинувачував Захід в обмані Росії. 

Як писав OBOZ.UA, Микита Михалков свого часу був гостем Одеського міжнародного кінофестивалю. За словами гендиректорки ОМКФ Анни Мачух, російські артисти тоді часто були найскладнішими гостями та могли висувати незвичайні вимоги до організаторів. 

Схожі теми
російська пропагандаВійна в УкраїніВійни Росії проти УкраїниросіяниМикита МихалковМикита Михалков
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись