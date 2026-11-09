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Повністю знищено до 10 резервуарів: супутникові знімки свідчать про значні пошкодження нафтового вузла в Самарській області РФ

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
132
Повністю знищено до 10 резервуарів: супутникові знімки свідчать про значні пошкодження нафтового вузла в Самарській області РФ
Дим після атаки. Ілюстративне фото. Джерело: АрміяInform

Найбільший нафтовий вузол Росії – лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Самара", розташована в селищі Просвєт Самарської області, зазнала значних руйнувань унаслідок атак безпілотників. До десяти резервуарів із нафтою повністю знищено вогнем, також серйозно постраждала супутня інфраструктура.

Про це свідчать супутникові знімки, які 8 листопада опублікувала російська служба Радіо Свобода. На одному з кадрів видно, що від резервуара досі здіймається дим, хоча після останньої атаки українських дронів минуло вже шість днів.

Удар по станції вплинув на транспортування казахстанської нафти

Унаслідок атаки Збройних сил України Казахстан був змушений тимчасово призупинити прокачування власної нафти трубопроводом Атирау – Самара. Востаннє українські безпілотники атакували ЛВДС "Самара" у ніч проти 2 листопада. До цього об'єкт уже пережив чотири повітряні удари.

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ЛВДС "Самара" є великим промисловим комплексом, який приймає нафту, змішує різні її сорти та забезпечує подальше транспортування магістральними трубопроводами. За інформацією російського Telegram-каналу Astra, площа об'єкта перевищує 216 гектарів, а його резервуарний парк вважається найбільшим у Європі.

Повністю знищено до 10 резервуарів: супутникові знімки свідчать про значні пошкодження нафтового вузла в Самарській області РФ

На супутникових знімках видно, що внаслідок пожежі повністю вигоріли до десяти резервуарів із нафтою. Джерело: Радіо Свобода

Які маршрути забезпечував нафтовий вузол

Через станцію "Самара" нафту спрямовували до трубопроводу "Дружба", яким вона надходила до європейських країн, зокрема Білорусі, Угорщини та Словаччини. Іншим напрямком був порт Новоросійська, звідки російську сировину відправляли на експорт морським транспортом.

Крім того, через цей вузол забезпечувалося постачання нафти для двох великих російських нафтопереробних заводів. Йдеться про Новокуйбишевський НПЗ та Сизранський НПЗ.

Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада 2026 року безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 7 листопада 2026 року під ударом безпілотників опинився Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Після атаки на підприємстві виникла масштабна пожежа.

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