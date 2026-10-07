Посольство США у Москві попередило американців про загрозу чуми і закликало їх негайно залишити територію Росії
Посольство США в Москві попередило громадян Сполучених Штатів про можливу загрозу чуми в Іркутській області Росії. Дипломати закликали американців, які перебувають на території РФ, негайно залишити країну, а тих, хто планує поїздку, – не їхати до Росії.
Посольство зазначило, що стежить за ситуацією після повідомлень преси про ймовірну легеневу чуму в Іркутській області, яка нібито призвела до смерті людини. Також американська сторона заявила про карантинні заходи та закриття лікарень в Іркутську.
У посольстві наголосили, що уряд США має обмежені можливості допомагати своїм громадянам у Росії, особливо за межами Москви. Американські державні службовці також можуть зіткнутися з додатковими обмеженнями на особисті та службові поїздки до окремих регіонів через проблеми зі здоров’ям і безпекою.
Дипломатичне представництво окремо нагадало, що для Росії продовжує діяти найвищий, четвертий рівень рекомендацій щодо подорожей США – "Не подорожувати". У ньому зазначено, що американцям, які зараз перебувають у РФ, слід негайно виїхати.
"Громадянам США, які планують подорож до Росії, знову наполегливо рекомендується не їхати до Росії через ризик неправомірного затримання та проблеми з безпекою", – йдеться у повідомленні посольства.
Попит на захист
На тлі повідомлень про чуму в Росії зріс попит на засоби індивідуального захисту. За даними російських ЗМІ, протягом тижня продажі респіраторів на маркетплейсах майже подвоїлися – до 901 штуки.
Запити на протичумні костюми, за цими даними, зросли більш ніж на 5000%. Маски "чумного лікаря" користувачі шукали понад 10 тисяч разів.
Державний секретар США Марко Рубіо також заявляв, що Сполучені Штати вимагають від Росії більше інформації щодо можливої вспышки чуми.
Раніше OBOZ.UA розповідав, що 2 жовтня в російському Іркутську лаборантка померла від чуми. Після цього близько 200 людей, а також лікарні відправили на карантин.
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