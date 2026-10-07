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Посольство США у Москві попередило американців про загрозу чуми і закликало їх негайно залишити територію Росії

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
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Посольство США у Москві попередило американців про загрозу чуми і закликало їх негайно залишити територію Росії
Посольство США в Москві, Росія. Джерело: РосЗМІ

Посольство США в Москві попередило громадян Сполучених Штатів про можливу загрозу чуми в Іркутській області Росії. Дипломати закликали американців, які перебувають на території РФ, негайно залишити країну, а тих, хто планує поїздку, – не їхати до Росії.

Посольство зазначило, що стежить за ситуацією після повідомлень преси про ймовірну легеневу чуму в Іркутській області, яка нібито призвела до смерті людини. Також американська сторона заявила про карантинні заходи та закриття лікарень в Іркутську.

Посольство США у Москві попередило американців про загрозу чуми і закликало їх негайно залишити територію Росії

Посольство США попередило про загрозу чуми. Джерело: usembassy.gov

У посольстві наголосили, що уряд США має обмежені можливості допомагати своїм громадянам у Росії, особливо за межами Москви. Американські державні службовці також можуть зіткнутися з додатковими обмеженнями на особисті та службові поїздки до окремих регіонів через проблеми зі здоров’ям і безпекою.

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Дипломатичне представництво окремо нагадало, що для Росії продовжує діяти найвищий, четвертий рівень рекомендацій щодо подорожей США – "Не подорожувати". У ньому зазначено, що американцям, які зараз перебувають у РФ, слід негайно виїхати.

"Громадянам США, які планують подорож до Росії, знову наполегливо рекомендується не їхати до Росії через ризик неправомірного затримання та проблеми з безпекою", – йдеться у повідомленні посольства.

Попит на захист

На тлі повідомлень про чуму в Росії зріс попит на засоби індивідуального захисту. За даними російських ЗМІ, протягом тижня продажі респіраторів на маркетплейсах майже подвоїлися – до 901 штуки.

Посольство США у Москві попередило американців про загрозу чуми і закликало їх негайно залишити територію Росії

Зріс попит на засоби індивідуального захисту. Джерело: t.me/svobodnieslova

Запити на протичумні костюми, за цими даними, зросли більш ніж на 5000%. Маски "чумного лікаря" користувачі шукали понад 10 тисяч разів.

Посольство США у Москві попередило американців про загрозу чуми і закликало їх негайно залишити територію Росії

Запити на протичумні костюми зросли на 5000%. Джерело: t.me/svobodnieslova

Державний секретар США Марко Рубіо також заявляв, що Сполучені Штати вимагають від Росії більше інформації щодо можливої ​​вспышки чуми.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що 2 жовтня в російському Іркутську лаборантка померла від чуми. Після цього близько 200 людей, а також лікарні відправили на карантин.

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