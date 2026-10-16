Поблизу Москви пролунали потужні вибухи: припинено роботу одразу чотирьох аеропортів столиці РФ. Фото і відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Йшов по центральній вулиці і стріляв у перехожих: на Закарпатті затримали екссвященника УПЦ МП, який застрелив двох людей. ФотоЙшов по центральній вулиці і стріляв у перехожих: на Закарпатті затримали екссвященника УПЦ МП, який застрелив двох людей. ФотоThe Atlantic оприлюднив скандальну заяву, посилаючись на радника Зеленського: в Офісі президента відреагувалиThe Atlantic оприлюднив скандальну заяву, посилаючись на радника Зеленського: в Офісі президента відреагувалиПоїзд УкрзалізниціПотяг Львів-Чернівці "забув" 25 пасажирів посеред поля після повітряної тривоги: омбудсман звернувся до "Укрзалізниці". ВідеоУ Сенаті США вимагають розслідувати діяльність очільника Пентагону Гегсета через обмеження Starlink для УкраїниУ Сенаті США вимагають розслідувати діяльність очільника Пентагону Гегсета через обмеження Starlink для УкраїниІлюстрація - купівля нерухомостіВ Україні взялися за рієлторів: новий законопроєкт вже в РадіУ Росії заявили про затримання громадянина Швеції, який воював на боці України: що відомоУ Росії заявили про затримання громадянина Швеції, який воював на боці України: що відомоНа три знаки зодіаку чекають любовні пригоди та романтика в середині жовтняНа три знаки зодіаку чекають любовні пригоди та романтика в середині жовтняБританія передала Україні нові ракети Storm Shadow для ударів по Росії – BloombergБританія передала Україні нові ракети Storm Shadow для ударів по Росії – BloombergРозстріл американського військового не показуватимуть у прямому ефірі: Трамп передумавРозстріл американського військового не показуватимуть у прямому ефірі: Трамп передумавНа Карибах забили "найнеймовірніший пенальті на планеті". Відео набрало 1 млн переглядів за кілька годинНа Карибах забили "найнеймовірніший пенальті на планеті". Відео набрало 1 млн переглядів за кілька годин

Поблизу Москви пролунали потужні вибухи: припинено роботу одразу чотирьох аеропортів столиці РФ. Фото і відео

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read1 хв
icon 417
Поблизу Москви пролунали потужні вибухи: припинено роботу одразу чотирьох аеропортів столиці РФ. Фото і відео
Поруч з Москвою починається велика пожежа. Джерело: Exilenova+

У столиці країни-агресорки Москві в ніч на п’ятницю, 16 жовтня, припинили роботу всі чотири аеропорти, а в небі над містом не було літаків. Одночасно у Підмосков'ї пролунали вибухи, началась пожежа.

Офіційно мер Москви Сергій Собянін звітує, що російська протиповітряна оборона нібито збиває українські безпілотники, які летять у напрямку столиці РФ. Своєю чергою Osint-спільнота Exilenova+ зібрала свідчення місцевих мешканців, які скаржаться на вибухи та пожежу.

Вибухи у Підмосков'ї

За останніми повідомленнями Собяніна, станом на першу годину ночі (а "дронова тривога" в Москві та Підмосков'ї триває з 23 години четверга) росіяни вже нібито збили більше півсотні українських БПЛА.

Читайте також
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 1,3 т.
Внука вбивці Євгена Коновальця затримали у Росії за підозрою у шахрайстві: подробиці справи
icon 1,3 т.
Внука вбивці Євгена Коновальця затримали у Росії за підозрою у шахрайстві: подробиці справи
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 237
У Росії запідозрили спалах віспи мавп: під Москвою ушпиталили п'ятьох росіян
icon 237
У Росії запідозрили спалах віспи мавп: під Москвою ушпиталили п'ятьох росіян
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 4,0 т.
"Усі розуміють": у Росії злякалися атак України й почали говорити про створення дата-центру "судного дня"
icon 4,0 т.
"Усі розуміють": у Росії злякалися атак України й почали говорити про створення дата-центру "судного дня"
Поблизу Москви пролунали потужні вибухи: припинено роботу одразу чотирьох аеропортів столиці РФ. Фото і відео

Повідомлення Собяніна. Джерело: скриншот

Про влучання, вибухи чи пожежі мер Москви не повідомляє.

Згідно з даними сервісу Flightradar24, на момент появи повідомлень над Москвою не було літаків.

Поблизу Москви пролунали потужні вибухи: припинено роботу одразу чотирьох аеропортів столиці РФ. Фото і відео

Чисте небо над Москвою. Джерело: Flightradar24, скрин

В Osint-спільноті Exilenova+ знайшли докази вибухів та пожежі у Підмосков'ї.

Поблизу Москви пролунали потужні вибухи: припинено роботу одразу чотирьох аеропортів столиці РФ. Фото і відео

Пожежа під Москвою. Джерело: Exilenova+

Поблизу Москви пролунали потужні вибухи: припинено роботу одразу чотирьох аеропортів столиці РФ. Фото і відео

Пожежа під Москвою. Джерело: Exilenova+

Поблизу Москви пролунали потужні вибухи: припинено роботу одразу чотирьох аеропортів столиці РФ. Фото і відео

Пожежа під Москвою. Джерело: Exilenova+

Причому атака нібито ще триває.

Як повідомляв OBOZ.UA, супутникові знімки зафіксували масштабні пошкодження дата-центру "Яндекса" у Рязанській області. Сліди руйнувань і пожежі видно приблизно на третині будівлі, розташованої на території верстатобудівного заводу "Саста". На будівлі дата-центру помітні пошкодження, схожі на наскрізні отвори.

Раніше дрони Сил оборони завдали ударів по Саратовській області. У промисловій зоні міста Балаково лунали численні вибухи. Повідомляється про ураження дата-центру "Сбербанку" та металургійного заводу.

Схожі теми
війнаВійна в УкраїніВибухи в Росіїпожежі в РосіїРосіяросіяниМоскваБПЛАСергій СобянінСергій Собянін
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись