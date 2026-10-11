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Підсанкційного пропагандиста Звінчука видворили з Чорногорії: він уже в РФ

Іван ЧерленськийІван Черленський
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Підсанкційного пропагандиста Звінчука видворили з Чорногорії: він уже в РФ
Михайло Звінчук. Джерело: Росмедіа

У ніч проти 11 жовтня російський пропагандист Михайло Звінчук, засновник російського пропагандистського Telegram-каналу "Рибарь", повернувся до Москви разом із дружиною та трьома колегами. Їх затримали в Чорногорії вранці 9 жовтня, після чого Звінчуку заборонили в'їзд до країни на рік.

Про повернення групи до Росії повідомило RTVI. Там зазначили, що пропагандисти прилетіли до Москви з Белграда.

Звінчука, його дружину Валерію та трьох колег затримали в готелі в місті Рисан. Поліцейські вилучили в них дрон, камери, телефони та іншу техніку, яку мали перевірити, щоб з'ясувати мету її використання.

За словами представників "Рибаря", команда перебувала в Чорногорії законно й планувала знімати Цетинський монастир. Водночас видання Vijesti повідомляло, що група готувала документальний фільм про місцевих жителів, які підтримують Росію.

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Звінчук перебуває під санкціями США, Євросоюзу та Великої Британії як російський пропагандист і колишній співробітник пресслужби Міноборони РФ. У власних соцмережах він стверджував, що зміг потрапити до Чорногорії, оскільки прикордонник не перевірив його ім'я в базі даних.

Вилучену під час затримання техніку групі не повернули.

Що відомо про мережу "Рибар"

Платформа "Рибарь" стала відомою завдяки військовій аналітиці та Telegram-каналам. Західні інституції пов'язують її діяльність із поширенням проросійських наративів і дезінформації. Велика Британія також запровадила санкції проти Валерії Звінчук, креативної директорки проєкту.

Михайло Звінчук є одним із засновників мережі. Із червня 2023 року він перебуває під санкціями Європейського Союзу. За даними Ради ЄС, він поширював дезінформацію та брав участь у робочій групі, створеній російським диктатором Володимиром Путіним для координації діяльності, пов'язаної з війною проти України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у 2024 році Державний департамент США оголосив винагороду до $10 млн за інформацію про осіб, причетних до діяльності Telegram-каналу "Рибарь", або їхнє місцезнаходження. Це було пов'язано зі звинуваченнями у втручанні в американську політику.

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