Найманець ПВК "Вагнер", який воював у Малі, а згодом вирушив на війну проти України, розповів про знущання росіян над місцевими жителями. Полонених використовували для тренувань із тактичної медицини та відпрацювання ударів холодною зброєю, після чого залишали помирати від отриманих травм.

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Про це повідомив проєкт "Хочу жити", опублікувавши відеоінтерв’ю з полоненим найманцем. Він розповів про випадки жорстокого поводження з місцевим населенням у Малі, свідком яких став під час перебування у складі ПВК "Вагнер".

Як "вагнерівці" катували полонених у Малі

Під час одного із занять новобранців вивели за межі табору, де інструктори проводили навчання з тактичної медицини. Туди привезли полоненого чоловіка, якого росіяни звинуватили в тероризмі.

"Йому прив'язували до ноги тротилову шашку біля ступні. Підпалили, самі теж, звісно, відійшли, тому що сказали: якщо кістки полетять, буде неприємно", – розповів найманець.

Після вибуху інструктори наказали новобранцям спостерігати за допомогою пораненому. Двоє військових мали відпрацювати накладання турнікета та перев’язування рани.

Однак на цьому знущання не закінчилися. Після завершення першого етапу один із російських військових отримав наказ вистрілити полоненому в руку.

"Поступила далі команда прострілити йому руку під пахвою", – повідомив найманець.

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Пострілом чоловікові пошкодили кістку та перебили артерію. Після повторної спроби надати допомогу пораненого залишили помирати.

Новобранців змушували спостерігати за ударами ножем і сокирою

Найманець розповів і про інший епізод, під час якого полонених використовували для демонстрації способів завдання смертельних поранень.

Інструктори пояснювали, що підозрюваних у тероризмі потрібно вражати в життєво важливі органи, зокрема в легені та серце. Після цього військовим запропонували взяти участь у занятті з ножем.

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"Вони пробивали ножем легені, пробивали серце, прокручували ніж усередині тіла", – розповів полонений.

На уточнювальне запитання, чи мало це допомогти навчитися надавати медичну допомогу, чоловік відповів, що йшлося про інше.

"Ні. [...] А як убивати правильно? Виходить так, звісно", – сказав він.

Під час ще одного заняття росіяни привезли третього полоненого. Цього разу, за словами окупанта, чоловікові почали рубати ногу сокирою в районі коліна, після чого новобранці знову мали спостерігати за діями інструкторів.Свідок також згадав, що після завершення занять військовим наказали йти обідати."Цей весь запах, я його, може, рік ще відчував", – розповів він про пережите.

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Чому найманець спочатку обрав Малі, а потім Україну

В інтерв’ю чоловік пояснив, що спочатку погодився вирушити до Африки, оскільки вважав службу там безпечнішою, ніж участь у війні проти України.

"Тому що там немає дронів, немає артилерії, немає танків", – пояснив він свій вибір.

Головним мотивом служби були гроші, а політичних пояснень щодо причин участі в бойових діях їм не надавали.

"За що воюємо? За гроші", – заявив російський військовий.

Згодом він усе ж вирушив воювати проти України. За його поясненням, вирішальну роль відіграли обіцяні виплати та підйомні.

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Що відомо про злочини російських сил у Малі

Російські найманці прибули до Малі у 2021 році, а після невдалої спроби заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина частину їхніх функцій перебрав так званий "Африканський корпус", підпорядкований Міністерству оборони РФ.

У матеріалі також згадується різанина в місті Мура у 2022 році. За даними ООН, під час операції малийських військових за участю іноземних сил там убили понад 500 людей. Міжнародні правозахисні організації також документували в Малі позасудові страти, катування, знищення житла та напади на цивільних.

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Свідчення полоненого найманця стосуються подій, свідком яких він був особисто. Вони доповнюють задокументовані міжнародними організаціями повідомлення про порушення прав людини в країні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія продовжує нарощувати військову присутність у Західній Африці, зокрема в Малі, попри міжнародні санкції. Нові дані свідчать про доставку значної кількості техніки для підтримки місцевої військової влади.

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