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Під Москвою пролунав вибух на заводі, який виготовляє вибухівку для "Шахедів": вирує потужна пожежа. Фото і відео

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
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Під Москвою пролунав вибух на заводі, який виготовляє вибухівку для "Шахедів": вирує потужна пожежа. Фото і відео
Полум'я розгорілося ввечері 1 жовтня
Джерело: кадри, опубліковані російськими пабліками

Ввечері 1 жовтня на Краснозаводському хімічному заводі, розташованому в однойменному місті Московської області РФ, сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, інцидент спричинений вибухом в одному з цехів, після якого розпочалося займання.

Російські ЗМІ заявили, що внаслідок інциденту є жертви. Загинули щонайменше семеро людей.

Співробітники перебували в цеху № 4, який повністю обвалився. За словами постраждалих, працівників там було більше, частину вдалося евакуювати.

Повідомлення про вибух з'явилися в пабліках країни-агресора близько 19:00 четверга. Росіяни бачили дим, а також машини екстрених служб, які їхали до місця НП.

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Під Москвою пролунав вибух на заводі, який виготовляє вибухівку для ''Шахедів'': вирує потужна пожежа. Фото і відео

Інцидент стався на російському на підприємстві, що виробляє вибухівку

Джерело: росЗМІ

Під Москвою пролунав вибух на заводі, який виготовляє вибухівку для ''Шахедів'': вирує потужна пожежа. Фото і відео

Спершу відбувся вибух, а потім розгорілася велика пожежа

Джерело: росЗМІ

Під Москвою пролунав вибух на заводі, який виготовляє вибухівку для ''Шахедів'': вирує потужна пожежа. Фото і відео

У Московській області щось вибухнуло на ВПК-підприємстві

Джерело: росЗМІ

Під Москвою пролунав вибух на заводі, який виготовляє вибухівку для ''Шахедів'': вирує потужна пожежа. Фото і відео

Стовп густого диму

Джерело: росЗМІ

Зазначимо, що АТ "КХЗ" спеціалізується на виробництві боєприпасів і вибухових речовин. Його продукція, зокрема термобаричні бойові частини, використовується для російських реактивних дронів-камікадзе типу "Шахед".

Під Москвою пролунав вибух на заводі, який виготовляє вибухівку для ''Шахедів'': вирує потужна пожежа. Фото і відео

Заграва в небі від пожежі в місті Краснозаводськ

Джерело: Telegram-канал Exilenova+

Під Москвою пролунав вибух на заводі, який виготовляє вибухівку для ''Шахедів'': вирує потужна пожежа. Фото і відео

Машини екстрених служб по дорозі до АТ "КХЗ"

Джерело: Telegram-канал Exilenova+

Під Москвою пролунав вибух на заводі, який виготовляє вибухівку для ''Шахедів'': вирує потужна пожежа. Фото і відео

Машини екстрених служб по дорозі до АТ "КХЗ"

Джерело: Telegram-канал Exilenova+

Під Москвою пролунав вибух на заводі, який виготовляє вибухівку для ''Шахедів'': вирує потужна пожежа. Фото і відео

Краснозаводський хімічний завод (АТ "КХЗ") розташований у місті Краснозаводськ (Сергієво-Посадський район Московської області)

Джерело: Скриншот Google Maps

Як писав OBOZ.UA, вночі 23 вересня пожежа вирувала на Куйбишевському НПЗ у Самарській області РФ. Над промзоною здіймався чорний дим.

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