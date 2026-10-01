Під Москвою пролунав вибух на заводі, який виготовляє вибухівку для "Шахедів": вирує потужна пожежа. Фото і відео
Ввечері 1 жовтня на Краснозаводському хімічному заводі, розташованому в однойменному місті Московської області РФ, сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, інцидент спричинений вибухом в одному з цехів, після якого розпочалося займання.
Російські ЗМІ заявили, що внаслідок інциденту є жертви. Загинули щонайменше семеро людей.
Співробітники перебували в цеху № 4, який повністю обвалився. За словами постраждалих, працівників там було більше, частину вдалося евакуювати.
Повідомлення про вибух з'явилися в пабліках країни-агресора близько 19:00 четверга. Росіяни бачили дим, а також машини екстрених служб, які їхали до місця НП.
Зазначимо, що АТ "КХЗ" спеціалізується на виробництві боєприпасів і вибухових речовин. Його продукція, зокрема термобаричні бойові частини, використовується для російських реактивних дронів-камікадзе типу "Шахед".
Як писав OBOZ.UA, вночі 23 вересня пожежа вирувала на Куйбишевському НПЗ у Самарській області РФ. Над промзоною здіймався чорний дим.
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