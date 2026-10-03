OSINT-фахівці знайшли ''батька'' реактивних ''Шахедів'', який став новим улюбленцем Путіна. Фото

Українські OSINT-фахівці ідентифікували російського воєнного злочинця, причетного до виробництва реактивних ударних дронів, що ними Росія б'є по цивільній та критичній інфраструктурі нашої держави. Він засвітився на поширеному роспропагандою відео з російських військових навчань "Центр-2026", де згаданий злочинець розхвалював Володимиру Путіну засоби російського терору "Герань-4" и "Герань-5".

Відео дня

З'ясувалося, що на відео російським диктатором втрапив заступник генерального директора ОЕЗ "Алабуга" Ільдар Тазутдінов. Усе про нього та родину безпосередньо причетного до вбивств цивільних українців злочинця зібрали дослідники українського OSINT-проєкту Evocation.info.

У Путіна з'явився новий улюбленець

Росія продовжує щоденний терор у Києві та інших українських містах, завдаючи невибіркових ударів по цивільній інфраструктурі, намагаючись спричинити в Україні гуманітарну катастрофу та вбити якомога більше мирних людей.

Для цього ворог використовує дедалі більше реактивних дронів. І кадри з вогнем та руйнуваннями, болем і смертями з України, схоже, приносять російському диктатору Володимиру Путіну та іншим росіянам чимале задоволення. Адже одного зі злочинців, причетних до виробництва реактивних дронів, Путін навіть кинувся обіймати перед камерою.

"Увечері 2 жовтня після чергового удару реактивного БПЛА по Південному мосту в Києві в мережі з’явилося відео презентації так званих "Герань-4" та "Герань-5" лідеру кремлівських терористів під час навчань "Центр-2026" на полігоні "Чебаркульський". На відео чоловік у костюмі розхвалює можливості дронів, завершуючи свій виступ словами: "Готові й надалі бити ворога. Доповідь закінчено!". Після цього Путін потиснув йому руку, а потім раптово обійняв", – заявили в Evocation.info.

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Дослідники досить оперативно встановили особу людини, зафіксованої на кадрах із Путіним. Ним виявився заступник генерального директора ОЕЗ "Алабуга" (виробник "Шахедів") з питань роботи з ключовими партнерами Ільдар Тазутдінов.

Дослідники опублікували в мережі масив даних про цю людину, яку на сайті Evocation.info назвали "одним із батьків реактивно-шахедного терору", а також про членів її сім’ї.

Головні історії дня

Дослідники встановили, що Ільдар Тазутдінов народився 1 жовтня 1977 року, оприлюднили його особисті дані, зокрема марки та номери його автомобілів, номер телефону, серію та номер паспорта, ІПН та СНІЛС.

Ільдар Тазутдінов одружений з Ельвірою Тазутдіновою, яка молодша за нього на кілька місяців.

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У них є двоє дітей: донька Діляра, яка народилася наприкінці 2001 року, та син Каміль, 2009 року народження.

Показово, що дочка військового злочинця, який "б’є ворога", не захотіла жити в "процвітаючій" Росії – і оселилася на Заході, з яким "воює" її батько та такі, як він.

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"За запитом ми готові надати актуальну адресу заступника директора "Алабуги". А також адресу його доньки в Торонто, де вона живе своїм найкращим життям, займаючись моделінгом, поки українські діти ховаються в підвалах від дронів, які виробляє її батько, що перебуває під санкціями США та України", – підкреслили в Evocation.info.

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