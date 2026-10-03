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OSINT-фахівці знайшли "батька" реактивних "Шахедів", який став новим улюбленцем Путіна. Фото

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read3 хв
icon 5,4 т.
OSINT-фахівці знайшли "батька" реактивних "Шахедів", який став новим улюбленцем Путіна. Фото
У Путіна з'явився новий "улюбленець", причетний до виробництва реактивних дронів, якими РФ тероризує Україну

Українські OSINT-фахівці ідентифікували російського воєнного злочинця, причетного до виробництва реактивних ударних дронів, що ними Росія б'є по цивільній та критичній інфраструктурі нашої держави. Він засвітився на поширеному роспропагандою відео з російських військових навчань "Центр-2026", де згаданий злочинець розхвалював Володимиру Путіну засоби російського терору "Герань-4" и "Герань-5".

З'ясувалося, що на відео російським диктатором втрапив  заступник генерального директора ОЕЗ "Алабуга" Ільдар Тазутдінов. Усе про нього та родину безпосередньо причетного до вбивств цивільних українців злочинця зібрали дослідники українського OSINT-проєкту Evocation.info.

У Путіна з'явився новий улюбленець

Росія продовжує щоденний терор у Києві та інших українських містах, завдаючи невибіркових ударів по цивільній інфраструктурі, намагаючись спричинити в Україні гуманітарну катастрофу та вбити якомога більше мирних людей.

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Для цього ворог використовує дедалі більше реактивних дронів. І кадри з вогнем та руйнуваннями, болем і смертями з України, схоже, приносять російському диктатору Володимиру Путіну та іншим росіянам чимале задоволення. Адже одного зі злочинців, причетних до виробництва реактивних дронів, Путін навіть кинувся обіймати перед камерою.

"Увечері 2 жовтня після чергового удару реактивного БПЛА по Південному мосту в Києві в мережі з’явилося відео презентації так званих "Герань-4" та "Герань-5" лідеру кремлівських терористів під час навчань "Центр-2026" на полігоні "Чебаркульський". На відео чоловік у костюмі розхвалює можливості дронів, завершуючи свій виступ словами: "Готові й надалі бити ворога. Доповідь закінчено!". Після цього Путін потиснув йому руку, а потім раптово обійняв", – заявили в Evocation.info.

Дослідники досить оперативно встановили особу людини, зафіксованої на кадрах із Путіним. Ним виявився заступник генерального директора ОЕЗ "Алабуга" (виробник "Шахедів") з питань роботи з ключовими партнерами Ільдар Тазутдінов.

OSINT-фахівці знайшли ''батька'' реактивних ''Шахедів'', який став новим улюбленцем Путіна. Фото

Ільдар Тазутдінов і Володимир Путін. Джерело: Evocation.info.

Дослідники опублікували в мережі масив даних про цю людину, яку на сайті Evocation.info назвали "одним із батьків реактивно-шахедного терору", а також про членів її сім’ї.

Дослідники встановили, що Ільдар Тазутдінов народився 1 жовтня 1977 року, оприлюднили його особисті дані, зокрема марки та номери його автомобілів, номер телефону, серію та номер паспорта, ІПН та СНІЛС.

OSINT-фахівці знайшли ''батька'' реактивних ''Шахедів'', який став новим улюбленцем Путіна. Фото

Ільдар Тазутдінов. Джерело: Evocation.info.

Ільдар Тазутдінов одружений з Ельвірою Тазутдіновою, яка молодша за нього на кілька місяців.

OSINT-фахівці знайшли ''батька'' реактивних ''Шахедів'', який став новим улюбленцем Путіна. Фото

Військовий злочинець із дружиною. Джерело: Evocation.info.

У них є двоє дітей: донька Діляра, яка народилася наприкінці 2001 року, та син Каміль, 2009 року народження.

OSINT-фахівці знайшли ''батька'' реактивних ''Шахедів'', який став новим улюбленцем Путіна. Фото

Діляра Тазутдінова. Джерело: Evocation.info.

OSINT-фахівці знайшли ''батька'' реактивних ''Шахедів'', який став новим улюбленцем Путіна. Фото

Каміль Тазутдінов. Джерело: Evocation.info.

Показово, що дочка військового злочинця, який "б’є ворога", не захотіла жити в "процвітаючій" Росії – і оселилася на Заході, з яким "воює" її батько та такі, як він.

OSINT-фахівці знайшли ''батька'' реактивних ''Шахедів'', який став новим улюбленцем Путіна. Фото

Дружина Тазутдінова. Джерело: Evocation.info.

OSINT-фахівці знайшли ''батька'' реактивних ''Шахедів'', який став новим улюбленцем Путіна. Фото

Дружина та дочка Тазутдінова. Джерело: Evocation.info.

OSINT-фахівці знайшли ''батька'' реактивних ''Шахедів'', який став новим улюбленцем Путіна. Фото

Дочка Тазутдінова. Джерело: Evocation.info.

OSINT-фахівці знайшли ''батька'' реактивних ''Шахедів'', який став новим улюбленцем Путіна. Фото

Члени сім'ї Тазутдінова. Джерело: Evocation.info.

"За запитом ми готові надати актуальну адресу заступника директора "Алабуги". А також адресу його доньки в Торонто, де вона живе своїм найкращим життям, займаючись моделінгом, поки українські діти ховаються в підвалах від дронів, які виробляє її батько, що перебуває під санкціями США та України", – підкреслили в Evocation.info.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у РФ провели військові навчання із "звільнення територій" у сусідній державі Центральної Азії. Окупаційна армія відпрацьовувала "створення зони безпеки" на чужій землі.

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