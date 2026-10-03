Окупанти випробували новий роботизований танк "Штурм": з’явилося відео

Під час навчань на полігоні в Челябінській області Росії випробували новий роботизований танк "Штурм" виробництва Уралвагонзаводу. За задумом окупантів, він виявлятиме вогневі засоби в міській забудові та знищуватиме їх.

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Про це повідомили росмедіа. Керувати ним можна традиційно, а також дистанційно, для управління танком у безпілотний спосіб потрібна окрема пілотована машина.

Що відомо про танк

"Штурм" створили на базі Т-72/Т-90. Танк має 125-мм гармату з укороченим стволом для боїв на коротких дистанціях. Також він отримав бульдозерний відвал для подолання завалів і круговий захист від протитанкових гранатометів.

Окрім штурмового танка, для навчань також задіяли безпілотний варіант бойової машини підтримки танків (БМПТ).



Новий танк окупантів ''Штурм''. Джерело: Скриншот з відео

Росіяни передбачають, що "Штурм" зможе працювати в перших ешелонах – за задумом окупантів, він виявлятиме вогневі засоби в міській забудові та знищуватиме їх.

Усередині танка є місця для екіпажу, тобто керувати машиною можна у традиційний посіб, а також дистанційно. Для керування танком у безпілотний спосіб потрібна окрема пілотована машина.

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Що думають фахівці про новий танк Росії

Експерти скептично оцінили новий танк росіян "Штурм", зазначаючи, що він застарілий і не може ефективно вирішувати поточні завдання на полі бою.

"У часи штурму лінії Маннергейма це, мабуть, могло бути актуальним", – написав Центр аналізу стратегій та технологій.

Фахівці зауважили, що можливість управляти машиною дистанційно не є у цьому випадку перевагою, адже керування відбувається практично в межах прямої видимості і зв’язок втрачається за будь-якої перешкоди.

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"Усе це працювало б, якби танком можна було керувати, умовно кажучи, з іншого кінця землі і якби зв’язок не можна було заглушити, але це не так і не очікується, оскільки "Штурм" – давня розробка часів "Армати", – пише відомий дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко.

"Сама ідея спочатку була недосконалою – концепція машини, яка представляла абсурдну ідею перетворення машини розмінування на бойовий роботизований комплекс", – зазначили фахівці.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані про 23 російські підприємства, які беруть участь у виробництві ракет для зенітних комплексів "Панцирь". При цьому близько третини компаній не перебувають під санкціями країн коаліції.