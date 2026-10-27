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Обіцяють високу зарплату: у Росії студентів масово вербують на війну проти України

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
1,1 т.
Обіцяють високу зарплату: у Росії студентів масово вербують на війну проти України
Агітація до мобілізації студентів. Джерело: Telegram-канал Bild.

У Росії студентів залучають до армії за допомогою так званих спеціальних контрактів, які нібито дозволяють служити далеко від фронту та звільнитися через рік. Однак насправді такі угоди можуть не гарантувати ані служби в тилу, ані можливості залишити армію після завершення цього терміну.

Про це повідомляє російське видавництво BILD. Також розслідування провело російське видання "Верстка".

Кампанія з вербування охопила понад 200 вищих навчальних закладів Росії. Студентам пропонують підписати контракт, обіцяючи високу зарплату, збереження місця в університеті та службу в підрозділах, розташованих далеко від лінії фронту.

Водночас так звані спеціальні контракти, як з’ясували журналісти, фактично є звичайними військовими угодами. Можливість звільнення через рік прописана лише в додатковому документі, тому немає впевненості, що військовослужбовці справді зможуть скористатися цим правом.

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Так само не гарантовано, що студентів направлятимуть виключно до тилових підрозділів. Після підписання контракту Міністерство оборони РФ може визнати військовослужбовця непридатним до служби в певному підрозділі, зокрема тому, що працює з безпілотниками, і перевести його до піхоти.

Військовий юрист Артем Клига зазначає, що в такому разі замість роботи з дронами студент може опинитися безпосередньо на передовій.

До вербування залучають не лише представників військових структур. Студентів можуть запрошувати на відповідні заходи просто під час занять, а тих, хто не склав іспити, – залякувати відрахуванням і пропонувати підписання контракту як спосіб зберегти можливість навчатися.

Крім того, викладачі під час особистих розмов схиляють молодь до вступу на військову службу. В окремих випадках до цього процесу залучають батьків студентів.

У деяких університетах вербування супроводжується обіцянками додаткових фінансових переваг. Зокрема, молодих людей переконують, що підписання контракту допоможе отримати стипендію або звільнення від оплати за навчання.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що незважаючи на запевнення військово-політичного керівництва РФ, що "ніякої мобілізації не буде", насправді вона не тільки не припинялася, а й набирає обертів. Практично щодня з’являються нові факти та свідчення цього – зокрема й з окупованої території України. Зараз загарбники посилено взялися за засуджених.

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