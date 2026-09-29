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"Нехай бояться": у Кремлі натякнули на подальшу конфіскацію активів європейських компаній в РФ

Софія Закревська
Софія Закревська
Time to read3 хв
icon 971
"Нехай бояться": у Кремлі натякнули на подальшу конфіскацію активів європейських компаній в РФ
Московський Кремль
Джерело: росмедіа

Країна-агресорка Росія надсилає Європейському Союзу сигнал про те, що вона може продовжити позбавляти іноземних власників права керувати своїми російськими активами. Цього місяця РФ уже перевела під тимчасове управління активи швейцарського харчового гіганта Nestle, німецького оптового оператора Metro AG та французького ритейлера Auchan.

Кремль звинувачує Євросоюз у втручанні у війну в Україні. Про це пише Reuters із посиланням на джерела в уряді РФ та компаніях.

"Настав час для асиметричних заходів. Нехай вони подумають про те, які заходи вживають і які санкції запроваджують", – заявило високопоставлене джерело в російському, яке безпосередньо обізнане з цими заходами.

Журналісти запитали, які компанії можуть стати наступними цілями і чи можуть російські підрозділи італійського банку UniCredit та австрійської банківської групи Raiffeisen бути передані під тимчасове управління.

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"Нехай вони бояться", – відповіло російське джерело, яке говорило на умовах анонімності.

Джерело в російській корпорації звинуватило європейські компанії в навмисному гальмуванні розвитку їхніх російських підрозділів, що зрештою завдає шкоди російській економіці.

Тим часом високопоставлений керівник європейської компанії, що входить до дедалі меншої спільноти іноземних підприємств, які працюють у Росії, повідомив Reuters, що в найближчому майбутньому євробізнес очікує збереження існуючого стану речей.

Офіційна позиція РФ

У вівторок, 29 вересня, Кремль заявив, що рішення щодо Nestle, Metro та Auchan були зумовлені "зростаючим рівнем залучення цих недружніх країн до безпосередніх бойових дій" проти Росії, але зазначив, що ці заходи є "зворотними".

"Наразі ми не бачимо жодних підстав для скасування цих рішень. Ми не чуємо жодних розсудливих голосів, які б закликали до діалогу чи до зусиль з виправлення ситуації", – заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Він не навів жодних доказів чи подробиць про те, як європейські країни були залучені до військових операцій. Російські чиновники раніше згадували про постачання зброї, включаючи виробництво безпілотників у ЄС, а також про надання інформації про цільі та розвідувальних даних.

"Якщо ви визнаєте, що ваша зброя використовується проти нас, і ми її збиваємо, називайте це як завгодно, але я не маю жодних сумнівів, що це війна, яку веде проти нас Європа", – заявив у вівторок міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Росія також критикує ЄС за заморожування її суверенних активів на суму близько 210 млрд євро у відповідь на війну, а також за вжиття заходів щодо активів, що належать російським компаніям у Європі та інших західних країнах.

Як повідомляв OBOZ.UA, російська влада продовжує конфіскацію західних бізнесів, які не вийшли з ринку країни-агресорки. На цей раз під "тимчасове управління" передали російські активи німецької торговельної мережі Metro. Йдеться про приблизно 90 торговельних центрів у 51 регіоні РФ. Компанія Metro працювала в РФ із 2001 року.

Раніше під тимчасове управління передали російські активи Nestle, яка є найбільшим міжнародним виробником продуктів харчування та напоїв, і торгівельної мережі Auchan, яка нараховує близько 230 супермаркетів в РФ. У всіх трьох випадках відповідні укази підписав кремлівський диктатор Володимир Путін. 

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