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"Не відмовлявся" У Путіна заявили, що він міг би поговорити телефоном із Зеленським

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
120
"Не відмовлявся" У Путіна заявили, що він міг би поговорити телефоном із Зеленським
Володимир Путін і Володимир Зеленський. Ілюстративний колаж

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий відповісти на телефонний дзвінок президента України Володимира Зеленського. У Москві стверджують, що ніколи не відмовлялися від міжнародних контактів.

Водночас у Кремлі заявили, що переговори Путіна і Зеленського мають відбутися в Москві. Про це повідомив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, передають пропагандистські медіа РФ.

Нове запрошення до Москви

Помічник Путіна вкотре повторив заяву про те, що український президент нібито може особисто приїхати до столиці РФ для проведення переговорів.

"Він же посилає сигнали через різні джерела. Хоче поговорити, якщо так хоче переговорити – нехай приїжджає", – заявив Ушаков.

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Реакція на можливий телефонний дзвінок

Представник Кремля також заявив, що Путін ніколи не уникав прямих контактів із президентом України. За його словами, воєнний злочинець готовий прийняти можливий виклик.

"Думаю, що, звісно, відповість. Путін жодного разу не відмовлявся від розмов", – стверджує помічник диктатора.

Варто зазначити, що офіційна позиція України залишається незмінною. У Києві неодноразово говорили, що переговори з агресором на умовах ультиматумів Кремля та відвідування Москви під час повномасштабної війни неможливі.

Нагадаємо, що в Кремлі також назвали можливі місце й терміни проведення тристоронніх переговорів України, США та Росії. За словами прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, зустріч могла відбутися в Абу-Дабі в першій половині листопада.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія не демонструє готовності до встановлення миру в Україні. Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен скептично оцінила переговори лідерів Фінляндії та Норвегії з російським диктатором Володимиром Путіним.

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