Путін заявив, що найближчим часом можливе продовження міжнародних конфліктів.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито не Росія почала війну проти України, а сама Росія стала стороною, з якою "почали воювати". Він стверджував, що Росія нібито була змушена "у відповідь на очевидну агресію" захищати себе зі зброєю в руках.

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Про це він сказав під час виступу на засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай". "Правда полягає в тому, що не Росія почала війну, а з Росією почали воювати", – заявив російський президент.

Під час виступу глава Кремля також говорив про русофобію та становище російськомовних. За його словами, "русофобію і утиски росіян" нібито не можна перетворювати на державну ідеологію та ставити за мету "стратегічну поразку Росії".

Також Путін заявив, що Росію нібито "свідомо підвели до українського конфлікту". Жодних додаткових деталей щодо цієї заяви він у наведеному виступі не навів.

"Якщо ми хочемо жити – а всі хочуть жити", – сказав Путін, після чого закликав країни "жити дружно" та спільно шукати шляхи для цього.

Окремо головний воєнний злочинець згадав розпад Радянського Союзу. Він назвав обвал державного устрою "справжньою трагедією для десятків мільйонів людей".

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За словами Путіна, розпад СРСР став результатом "недалекоглядності радянського керівництва".

"Ми пережили обвал державного устрою, який став справжньою трагедією для десятків мільйонів людей", – заявив він.

Раніше OBOZ.UA повідомляв , як Путін заявив, що найближчим часом можливе продовження міжнародних конфліктів. Він зазначив, що "світ наблизився до вирішального поворотного моменту у своєму розвитку", і справа не лише в політиці.

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