Навколо резиденції Путіна на Валдаї звели ще 16 веж ППО: медіа дізнались їхнє розташування. Карта

У жовтні 2026 року навколо резиденції диктатора Володимира Путіна на Валдаї в Росії звели понад 15 нових веж, призначених, імовірно, для розміщення зенітних ракетних комплексів. Вони утворюють зовнішнє кільце протиповітряної оборони в радіусі 50 км від резиденції, переважно з південного боку, який спрямований у бік України.

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Про нові укріплення йдеться в розслідуванні "Радіо Свобода", автори якого разом з OSINT-аналітиком із соцмережі X під ніком @jembobineuse проаналізували супутникові знімки. Дослідники встановили розташування нових об’єктів і звернули увагу на їхню близькість до військової авіабази Хотилово та лабораторного комплексу на острові Лисий.

Зовнішнє кільце оборони

За даними розслідувачів, нові вежі почали зводити на південь від резиденції в жовтні. На них, імовірно, розмістять зенітні ракетні комплекси "Панцир" або "Тор". Водночас знайти позиції в північній частині кільця поки не вдалося. Не виключено, що їх спорудять у найближчі місяці.

Одна з позицій з’явилася раніше – ще в березні 2026 року. Її облаштували на території військової авіабази Хотилово, якою регулярно користується Путін. Звідти до резиденції на Валдаї можна дістатися залізницею спеціально побудованою для цього гілкою.

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Авіабаза і лабораторія

Ще кілька позицій ППО розташовані на березі Вишньоволоцького водосховища. Посеред нього, на острові Лисий, російські військові побудували новий лабораторний комплекс, який, за припущенням авторів розслідування, може бути пов’язаний із російською програмою біологічної зброї.

Розслідування про секретну лабораторію "Радіо Свобода" опублікувало 3 вересня. Приблизно в той самий період на острові почали зводити дві вежі ППО.

Головні історії дня

У січні російські військові заявляли, що Україна нібито намагалася атакувати резиденцію Путіна на Валдаї безпілотниками. Київ відкинув ці звинувачення. У самій версії про таку спробу атаки сумнівалися незалежні експерти та Центральне розвідувальне управління США.

Понад 50 позицій

Загалом навколо Валдая тепер налічується понад 50 позицій протиповітряної оборони. За підрахунками авторів розслідування, це лише приблизно вдвічі менше, ніж кількість позицій ППО, споруджених після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Москві та Московській області.

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При цьому в самому Валдаї, Валдайському районі та в радіусі 50 км від резиденції проживає менш ніж 100 тисяч людей. Для порівняння, населення Москви та Московської області перевищує 20 мільйонів.

Резиденцією на Валдаї користується не лише Путін. Там також багато часу проводить Аліна Кабаєва, яку називають матір’ю двох його синів. У червні 2026 року проєкт "Система" опублікував розслідування, у якому йшлося про найманих для дітей президента західних гувернанток. Їхнім завданням, за даними журналістів, було навчити хлопчиків іноземних мов на рівні освічених європейців.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Валдаї біля резиденції Путіна побудували ще чотири вежі для ППО.