На тлі ударів по НПЗ росіяни масово купують електромобілі, але їм бракує зарядних станцій – медіа

У Росії на тлі дефіциту бензину, що посилився після українських атак на нафтопереробні заводи, різко зріс попит на електромобілі. За січень–серпень 2026 року в країні продали понад 83 тисячі електромобілів і гібридів – проти 43 тисяч за той самий період минулого року.

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Про це пише The New York Times. За даними видання, більшість електромобілів на російському ринку – китайського виробництва.

Через нестачу пального водіям у різних регіонах РФ доводилося годинами стояти в чергах на АЗС. Щоб частково компенсувати дефіцит, уряд дозволив продавати бензин і дизель нижчої якості, проте після використання такого пального деякі автомобілі почали ламатися.

Для частини росіян дефіцит бензину став однією з причин перейти на електрокари. Так, автомобільний експерт Сергій Целіков у липні придбав китайський електричний хетчбек Great Wall Motor після того, як не зміг заправити одну зі своїх машин. Уже за кілька днів через різке зростання попиту вартість такого автомобіля піднялася приблизно на $2 тисячі.

За даними агентства Avtostat, яке очолює Целіков, до кінця вересня частка повністю електричних автомобілів і гібридів, здатних пересуватися без бензину, досягла 11,5% російського авторинку. На початку року цей показник становив близько 5%.

Водночас стрімке зростання продажів оголило проблему із зарядною інфраструктурою – її в Росії не вистачає. У Москві та інших містах біля зарядних станцій почали утворюватися черги, а автосалони з електромобілями почали спорожніти.

Генеральний директор Punkt E – найбільшого оператора зарядних станцій у РФ – заявив, що за останні тижні попит на його зарядні станції подвоївся. Компанія вирішила прискорити будівництво ще 100 станцій, однак швидко розширити мережу не вдається через тривалу процедуру отримання дозволів.

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Попри збільшення продажів, електромобілі все ще не стали звичним явищем на російських дорогах. Цьому сприяють їхня висока вартість і нестача зарядної інфраструктури. Водночас Целіков очікує, що надалі більшу частку ринку займатимуть гібридні автомобілі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна продовжує завдавати ударів по російських НПЗ попри заклики Трампа. За оцінками української сторони, протягом останніх місяців через це було виведено з ладу понад 45% нафтопереробних потужностей РФ, що призвело до обмежень на продаж пального в окремих регіонах та довгих черг біля АЗС.