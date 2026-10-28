"Ми у постійному контакті": Путін похвалив Маска і розповів про співпрацю у космосі

Російський диктатор Володимир Путін розсипався у компліментах американському мільярдеру Ілону Маску. Очільник Кремля назвав бізнесмена геніальною людиною та розповів про співпрацю з ним у космічній сфері.

Відео дня

За його словами, Росія підтримує тісний контакт із Маском та американськими партнерами, попри політичні моменти. Відео оприлюднили пропагандистські медіа.

Путін назвав Маска генієм

Російський диктатор заявив, що Москва наразі перебуває у "тісному контакті" з Вашингтоном у питаннях космосу та розхвалив Маска за роботу у цій сфері.

"Ілон Маск – геніальна людина, реально геніальна. У нього вже... на орбіті скільки таких апаратів.... Понад 5 тисяч. А ми робимо лише перші кроки", – наголосив Путін.

Проте, додав він, РФ пишається початком своєї самостійної роботи у питаннях космосу.

"Ми в тісному контакті з нашими американськими партнерами, зокрема з паном Маском. Тому що на орбітах там дуже важливо не заважати один одному, дотримуватись певної дисципліни, порядку. І ми, і американські наші партнери – ми цим дорожимо взаємно, і разом із ним, попри всі питання політичного характеру, працюємо щільно. І наш "Роскосмос", інші компанії працюють", – сказав російський лідер.

Він наголосив, що Росія зробила лише перший крок у розвитку власних космічних технологій, однак уже вважає цей результат важливим досягненням. За словами Путіна, тепер країна має перейти від забезпечення якості до нарощування кількості.

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Варто зазначити, що Росія продовжує розгортати власну низькоорбітальну супутникову систему зв’язку "Рассвет", яку позиціонує як аналог Starlink. У липні 2026 року РФ запустила другу партію апаратів, після чого їхня загальна кількість на орбіті сягнула близько 40.

Нагадаємо, 24 жовтня Маск відповів на докори, які він отримав за обмеження роботи свого супутникового інтернету в Україні. Він поскаржився, що використання цієї цивільної комерційної послуги для "ударів дронів із метою вбивства людей" ніколи не дозволялося і не повинно дозволятися.

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Як писав OBOZ.UA, згодом у своєму черговому пості Ілон Маск завив, що російським загарбникам варто "поспівчувати", адже у них "немає вибору, окрім як воювати й гинути" від українських дронових ударів.