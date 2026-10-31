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"Ми проти припинення вогню": у Путіна заявили, що не зупинять бойові дії задля переговорів

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
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"Ми проти припинення вогню": у Путіна заявили, що не зупинять бойові дії задля переговорів
Дмитро Пєсков. Джерело: РосЗМІ

У Кремлі не збираються припиняти у будь-який спосіб бойові дії проти України навіть під час переговорів. Російський режим вважає, що припинення вогню нібито "дасть українській стороні можливість відновити сили".

Про це ввечері 30 жовтня заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, підготовка до тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії не означає, що Москва погодилася на будь-яке перемир’я.

"Вони цю перерву вже порушували"

"Ми неодноразово говорили самі, що ми проти припинення вогню, що дасть українській стороні можливість відновити сили. А переговори готуються своєю чергою", – сказав речник кремлівського ватажка Путіна.

Він додав, що вже нібито була якась "перерва, про яку говорив Трамп". Можливо, Пєсков мав на увазі оголошене американським президентом так зване "енергетичне перемир’я", яке, по перше, було оголошене лише в США, а в РФ та Україні заявляли, що нічого про це навіть не чули, а по друге, було порушене саме росіянами. Так чи так, та Пєсков стверджує, що "перерву" порушили українці.

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"Виходить, вони цю перерву порушили. Та це скоріше тема для обговорення між Вашингтоном та Києвом", – якось невпевнено сказав він.

Речник Кремля додав, що росіяни ведуть війну, "щоб позбавити київський режим можливості взагалі завдавати ударів", і Москва у будь-який спосіб "досягне таким чином своїх цілей".

Крім того, Пєсков заявив, що домовленості щодо проведення гуманітарної операції в Олешках є "окремим випадком", який нібито неможливо спроектувати на весь процес врегулювання війни.

Переговірний трек

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський очікує на тристоронню зустріч України, США та Росії в Абу-Дабі. Сторони планують обговорити кроки з деескалації, зокрема в енергетичній сфері та на морі, обмін військовополоненими й гарантії безпеки для України.

Як повідомляв OBOZ.UA, Україна розраховує на тристоронню зустріч із США та Росією в Абу-Дабі до 10 листопада. Але Володимир Зеленський підкреслював, що переговори між Україною, США та РФ "так чи інакше відбудуться".

З Європи вже телефонували Путіну з приводу перемовин. Та у розмові зі Стуббом і Стере кремлівський диктатор знову озвучив звичний набір своїх забаганок і зажадав віддати йому Донбас та дати Росії право вирішувати, хто може приєднуватися до НАТО. Усі ці вимоги Путін назвав "корінними причинами" агресії проти України, їх "вирішення", за версією диктатора, має стати "передумовою" для будь-яких мирних переговорів.

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