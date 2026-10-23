Москву серед білого дня атакували дрони: з аеропортів і хмарочосів евакуюють росіян. Фото і відео

Удень 23 жовтня Москву масовано атакували безпілотники. В російській столиці оголосили тривогу, а в роботі аеропортів запровадили масштабні обмеження – на прийом та виліт літаків закрили чотири міжнародні летовища. Літаки перенаправляють до інших міст, а в Шереметьєво почали евакуацію пасажирів. Людей евакуюють також із московських висотних будівель.

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Про це повідомляють росмедіа. За їхніми даними, в центрі російської столиці прогриміли вибухи, а звуки сирен та стрілянини посіяли паніку серед москвичів.

Спочатку російська сторона заявила, що на підльоті до Москви було збито щонайменше 16 безпілотників, а згодом мер Москви Сергій Собянін повідомив уже про 17 збитих БПЛА.

У Шереметьєво оголосили повітряну тривогу

В аеропорту Шереметьєво оголосили повітряну тривогу, на летовищі виявили уламки дрона.

На тлі атаки в аеропорту проводять евакуацію. Людям заборонили користуватися ліфтами, залишатися в літаках як у місці укриття, перебувати біля вікон і скляних конструкцій, а також наближатися до виявлених уламків БПЛА, фотографувати та знімати відео. Пасажирів також не пускають до стерильних зон усіх терміналів.

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Рейси затримують, скасовують і перенаправляють

Через запроваджені обмеження роботу цивільної авіації в Московському регіоні взяли під особливий контроль Міністерство транспорту РФ та російське агентство цивільної авіації.

Шереметьєво та інші московські аеропорти закрили на приймання та відправлення рейсів. Росмедіа повідомляють про десятки затриманих рейсів, а також про скасування 50 рейсів.

Понад 20 літаків, які прямували до Москви, перенаправили до інших міст. Частину рейсів скеровують, зокрема, до Санкт-Петербурга.

Головні історії дня

Моніторинговий сервіс авіапольотів FlightRadar24 показав ситуацію у небі над Москвою. Як видно з карти, літаки намагаються не наближатись до російської столиці та прямують в інші аеропорти.

В аеропорту попередили пасажирів, що через заходи безпеки їм варто бути готовими до тривалішого очікування.

Евакуація почалася і в "Москва-Сіті"

Евакуація відбувається не лише в аеропортах. У московському діловому комплексі "Москва-Сіті" людей вивели з вежі "IQ-квартал".

За повідомленнями очевидців, усіх відвідувачів будівлі евакуювали, після чого вони очікували біля входу. Перед евакуацією в будівлі пролунала сирена.

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