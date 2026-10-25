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"Метод і місце не мають значення": Мєдвєдєв закликав Трампа доручити Пентагону та ЦРУ усунути Зеленського

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
2,6 т.
Дмитро Медведєв
Дмитро Медведєв. Джерело: росЗМІ

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Мєдвєдєв закликав президента США Дональда Трампа доручити Пентагону та ЦРУ фізично усунути українського лідера Володимира Зеленського. Серед своїх претензій до Києва він назвав нібито розкрадання американської допомоги та зрив мирних ініціатив Вашингтона.

Про це повідомляють російські ЗМІ. У своєму дописі Мєдвєдєв звинуватив українську владу в діях, які, за його твердженням, суперечать інтересам США.

Зокрема, він заявив, що Зеленський нібито критикує Трампа та його адміністрацію. Також російський чиновник дорікнув Києву за підтримку колишнього президента США Джо Байдена, вимоги про фінансову та військову допомогу від Вашингтона, відмову від американських пропозицій щодо мирних переговорів та ігнорування закликів припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

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Крім того, Мєдвєдєв звинуватив українську владу в розкраданні американської допомоги та створенні загрози масштабного ядерного конфлікту між Росією і країнами НАТО. За його твердженням, дії Києва нібито завдають інтересам Трампа більшої шкоди, ніж дії Венесуели, Куби та Ірану разом узятих.

На завершення допису російський чиновник закликав президента США доручити керівникам Пентагону та ЦРУ усунути Зеленського.

"Треба просто викликати міністра війни та директора ЦРУ й доручити їм виправити це прикре непорозуміння. Метод, місце та спосіб не мають значення", – написав Мєдвєдєв.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Дмитро Мєдвєдєв озвучив три умови, які Москва висуває для завершення війни проти України. Серед них – нейтральний і без'ядерний статус нашої держави, відмова від того, що в Кремлі називають "націоналістичним курсом", а також визнання російськими Криму та Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської областей у їхніх адміністративних межах.

Мєдвєдєв також заявив, що в разі невиконання територіальних вимог Росія намагатиметься встановити контроль над цими територіями військовим шляхом.

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