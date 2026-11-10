Максимум з початку великої війни: у Росії рекордно зріс запит на зміну режиму – опитування

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЩо відомо про Владислава СоколовКрокодил, 17 автівок у мами та мільярди на захисті енергетики: OBOZ.UA дізнався деталі про фігурантів гучної справиДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційОкупанти атакували "Епіцентр" у Кропивницькому: сталась пожежа, є постраждалі. Фото і відеоОкупанти атакували "Епіцентр" у Кропивницькому: сталась пожежа, є постраждалі. Фото і відеоФатальна жінка: як виглядає китайська шпигунка, яка спокусила очільника Nvidia і обвалила акції компанії. ФотоФатальна жінка: як виглядає китайська шпигунка, яка спокусила очільника Nvidia і обвалила акції компанії. ФотоЕктор Хіменес-Браво оголосив "конкурс на дружину" та попросився стати новим "холостяком": Григорій Решетнік відповівЕктор Хіменес-Браво оголосив "конкурс на дружину" та попросився стати новим "холостяком": Григорій Решетнік відповівСША запропонували змінити межі областей України, щоб Росія могла оголосити про повне захоплення Донбасу – The EconomistСША запропонували змінити межі областей України, щоб Росія могла оголосити про повне захоплення Донбасу – The EconomistПобив та зґвалтував жінку: поліцейські Києві затримали зловмисника. ФотоПобив та зґвалтував жінку: поліцейські Києві затримали зловмисника. ФотоУчасниці "Міс Всесвіт 2026" в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. ФотоУчасниці "Міс Всесвіт 2026" в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Максимум з початку великої війни: у Росії рекордно зріс запит на зміну режиму – опитування

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
744
Максимум з початку великої війни: у Росії рекордно зріс запит на зміну режиму – опитування
Люди. Джерело: Unsplash.

У Росії зростає невдоволення політичною системою. Наразі найбільше прихильників радикальних змін виявилося серед молоді віком 18-24 роки. Крім того, дедалі більше громадян переконані, що російська влада ігнорує потреби населення.

Про це свідчать результати моніторингу громадської думки Інституту соціології Російської академії наук (РАН), опубліковані за підсумками опитування, проведеного у травні-червні 2026 року. Інформацію оприлюднили РосЗМІ.

Згідно з результатами дослідження, 19% опитаних вважають, що політичну систему Росії необхідно радикально змінити. Порівняно з 2025 роком цей показник збільшився на чотири відсоткові пункти. Це найвищий рівень зафіксованого запиту на радикальні політичні зміни від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
22,8 т.
Війна проти України "тисне" на російську економіку: в ISW розкрили масштаб проблем Кремля
22,8 т.
Війна проти України "тисне" на російську економіку: в ISW розкрили масштаб проблем Кремля
Дмитро ТомчукДмитро Томчук
3,1 т.
Сім днів – сім ударів: Україна навчилася виставляти Росії рахунки
3,1 т.
Сім днів – сім ударів: Україна навчилася виставляти Росії рахунки
Катя ПомазанКатя Помазан
2,0 т.
В Архангельській області обвалився залізничний міст: вантажний потяг зійшов із рейок. Фото
2,0 т.
В Архангельській області обвалився залізничний міст: вантажний потяг зійшов із рейок. Фото

Водночас 47% респондентів переконані, що російська політична система має багато недоліків, однак їх можна усунути за допомогою реформ. Повністю задоволені чинним політичним устроєм 23% учасників опитування. Ще 11% не змогли визначитися з відповіддю.

Динаміка відповідей за попередні роки також свідчить про зміну суспільних настроїв. У 2022 році необхідність радикальних змін підтримували 18% опитаних, у 2023-му – 16%, у 2024-му – 13%, а у 2025 році – 15%.

Найбільше прихильників радикальних перетворень зафіксували серед молодих росіян віком від 18 до 24 років. У цій віковій групі за зміну політичної системи висловилися 22,5% респондентів.

Максимум з початку великої війни: у Росії рекордно зріс запит на зміну режиму – опитування

Опитування. Джерело: Результати Інституту соціології Російської академії наук (РАН).

Окремо дослідники зафіксували зростання недовіри до влади. Так, 64% опитаних погодилися з твердженням, що "людям при владі немає жодної справи до простих людей".

Для порівняння, у 2025 році такої думки дотримувалися 60% респондентів, у 2024-му – 54%, у 2023-му – 56%, а у 2022 році – 59%.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що більше половини громадян США (54%) підтримують оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу. Понад дві третини очікують, що демократи спробують це зробити, якщо отримують більшість у Палаті представників після виборів 3 листопада 2026 року.

Схожі теми
РосіяМосква
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!