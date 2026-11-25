Протягом останніх днів відбулися дві інформаційні події, які варто розглядати в контексті системного виснаження російської держави внаслідок війни проти України.

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Російський генерал-полковник у відставці Леонід Івашов, який, судячи з оприлюдненого інтерв'ю, перебуває в окупованому Криму, закликав до "мирного державного перевороту" та усунення Путіна від влади. На його думку, продовження нинішньої політики загрожує розпадом росії вже у 2027–2028 роках. Практично одночасно були оприлюднені результати масштабного журналістського розслідування людських втрат російської армії.

Важливо розуміти, хто такий Івашов. Це не ліберальний опозиціонер, не демократ і тим більше не прихильник України. Це представник радянської та російської військово-політичної еліти з виразними імперськими поглядами, колишній начальник головного управління міжнародного військового співробітництва міноборони рф.

Ще 31 січня 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення, він публічно застерігав, що війна проти України поставить під загрозу існування самої російської держави, і вимагав відставки Путіна.

Сьогодні Івашов фактично констатує, що його попередження справджуються. Його непокоїть передусім не доля України, а доля російської державності, яку, на його переконання, кремлівське керівництво поставило під загрозу.

Чи означає це, що в росії готується державний переворот? Наразі достатніх підстав для такого висновку немає. Івашов давно перебуває у відставці й не має відомих реальних важелів впливу на силовий апарат. Однак його заява свідчить про наявність критичних настроїв принаймні серед окремих представників колишньої військово-політичної еліти.

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Російська правляча верхівка пов'язана з Путіним спільними інтересами, відповідальністю за ухвалені рішення, матеріальними інтересами та страхом перед майбутнім. Поки збереження Путіна при владі видаватиметься їй менш небезпечним, ніж його усунення, система зберігатиме зовнішню монолітність.

Ситуація може принципово змінитися, якщо продовження війни стане загрозою політичному, економічному або фізичному виживанню самих представників цієї еліти. Причому усунення Путіна не обов'язково означатиме демонтаж імперської системи. Цілком можливий сценарій, за якого частина еліт спробує врятувати систему, пожертвувавши її керівником.

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На цьому тлі особливого значення набуває розслідування російських людських втрат, оприлюднене 23 листопада виданнями "Медуза" та "Медіазона".

Завдяки операції українського хакерського угруповання Silent Crow та білоруських "Кіберпартизанів" журналісти отримали доступ до внутрішніх даних росстату.

Аналіз цих матеріалів дозволив оцінити кількість загиблих російських військовослужбовців, без урахування ще не зареєстрованих смертей, щонайменше у 490 тисяч осіб станом на кінець вересня 2026 року. З урахуванням затримок державної реєстрації смертей та статистичного аналізу даних про зниклих безвісти реальна кількість загиблих могла сягнути 720 тисяч осіб або навіть перевищити цей показник.

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Наголошую: йдеться саме про оцінку кількості загиблих, а не сукупних втрат разом із пораненими.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, лише від початку 2026 року, станом на 24 листопада, російська армія зазнала втрат особового складу чисельністю 432 519 осіб. Це найвищий річний показник від початку повномасштабного вторгнення, хоча календарний рік ще не завершився.

Чи здатне оприлюднення цих цифр спричинити масове антивоєнне повстання в росії?

Не варто ототожнювати втому від війни з усвідомленням злочинності агресії проти України. Росіянин може підтримувати імперську політику своєї держави, але категорично не бажати особисто брати участь у війні.

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За результатами жовтневого опитування "Левада-центру", 65% респондентів виступають за початок мирних переговорів, а 57% побоюються оголошення загальної мобілізації.

Це показники суспільної втоми та страху, але ще не свідчення готовності до організованого політичного спротиву.

Кремль роками руйнував механізми громадянської самоорганізації, придушував політичну опозицію та незалежні медіа. За таких умов суспільне невдоволення може проявлятися передусім через ухилення від військової служби, відмову від підписання контрактів, соціальну апатію та локальні протести родичів військовослужбовців.

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В авторитарних державах масовий протест часто набуває політичного значення лише тоді, коли суспільне невдоволення збігається з розколом правлячих еліт та ослабленням здатності силового апарату контролювати ситуацію.

І саме тут виникає безпосередня загроза для російської воєнної машини.

За оцінками німецького дослідника Яніса Клюге, у жовтні 2026 року в росії було укладено близько 34 тисяч військових контрактів, що на 11% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Кількість федеральних виплат за укладення військових контрактів протягом дев'яти місяців скоротилася на 8,3% порівняно з відповідним періодом 2025 року.

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Модель фактичної купівлі людського ресурсу стає дедалі дорожчою, а можливості нарощування контрактного набору залишаються обмеженими.

При цьому російська армія втрачає не лише рядових військовослужбовців, а й досвідчених офіцерів, сержантів та технічних спеціалістів, підготовка яких потребує років. Втрата професійного кадрового ядра безпосередньо впливає на якість підготовки особового складу, боєздатність підрозділів, можливості їхньої ротації та формування оперативних резервів.

Ще 27 серпня українська розвідка повідомляла про підготовку російським генштабом сценарію додаткової мобілізації 600 тисяч осіб протягом 2026–2027 років.

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Кремль опиняється перед стратегічною дилемою: збільшувати витрати на комплектування армії, переходити до масштабнішої примусової мобілізації або знижувати інтенсивність бойових дій. Кожен із цих варіантів матиме серйозні військові, економічні та внутрішньополітичні наслідки.

Водночас Україні не слід розраховувати на автоматичний розпад росії, палацовий переворот чи революцію. Російська держава все ще зберігає значний мобілізаційний, економічний та репресивний потенціал. Внутрішня політична криза може супроводжуватися не лише ослабленням воєнної активності, а й спробами посилити зовнішню агресію.

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Стратегічна поразка росії визначатиметься не кількістю генералів, які публічно вимагають відставки Путіна, а втратою здатності російської держави відновлювати ресурси, необхідні для продовження війни.

Заява Івашова, оприлюднення масштабів людських втрат, погіршення показників контрактного комплектування армії та страх суспільства перед новою мобілізацією – це різні, але взаємопов'язані індикатори накопичення системних проблем.

Підстав стверджувати, що росія вже перебуває на порозі неминучого краху, наразі недостатньо. Однак ціна продовження війни для неї зростає, а можливості компенсувати її наслідки поступово звужуються.

Для України головним завданням залишається зміцнення власної обороноздатності, розвиток військово-технологічних спроможностей, збереження міжнародної підтримки та системне обмеження здатності агресора продовжувати війну.

Нашу безпеку має визначати не прізвище наступного господаря Кремля, а неспроможність російської держави знову розпочати імперську війну.

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