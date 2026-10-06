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"Контрактники під ключ": у Росії маркетингові агентства продають вербувальникам бази даних чоловіків

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
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"Контрактники під ключ": у Росії маркетингові агентства продають вербувальникам бази даних чоловіків
Російські військові. Ілюстративне фото

Російські вербувальники почали активніше використовувати послуги маркетингових агенцій та кол-центрів для пошуку чоловіків на війну. За гроші їм передають бази телефонних номерів і дані про людей, яких вважають "гарячими клієнтами".

До таких баз можуть потрапляти чоловіки, які відвідували пов'язані зі службою сайти, зверталися до мікрофінансових організацій або опинялися у списках боржників. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Як маркетологи шукають потенційних контрактників

Маркетингові агенції та кол-центри продають вербувальникам бази телефонних номерів і "гарячих клієнтів".

До баз для вербування потрапляють чоловіки, які самі відвідували пов'язані зі службою сайти, зверталися до мікрофінансових організацій або опинялися у списках боржників.

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Вартість одного телефонного номера в середньому становить 1600–2800 рублів.

''Контрактники під ключ'': у Росії маркетингові агентства продають вербувальникам бази даних чоловіків

У Росії маркетингові агентства продають вербувальникам бази даних чоловіків. Джерело: https://t.me/mobilizationnews

Вербувальникам дають поради щодо соцмереж

Маркетологи також консультують вербувальників, як ефективніше шукати потенційних контрактників у соцмережах.

У "Вконтакті" радять налаштовувати рекламу на "спортсменів, патріотів та звільнених у запас". У "Телеграмі" пропонують співпрацювати з каналами воєнблогерів або адміністраторами регіональних чатів.

Чоловікам можуть пропонувати фейкові вакансії

Конкуренція за бази телефонних номерів серед вербувальників також залишається високою. Одній людині можуть телефонувати одразу кілька рекрутерів, тому вони намагаються запропонувати найвигідніші умови.

Водночас вербувальники можуть вдаватися до обману, обіцяючи чоловікам вакансії, які нібито не пов'язані з відправкою на війну.

''Контрактники під ключ'': у Росії маркетингові агентства продають вербувальникам бази даних чоловіків

У Росії маркетингові агентства продають вербувальникам бази даних чоловіків. Джерело: https://t.me/mobilizationnews

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що громадян країни-терориста Росії підганяють укладати контракти з міністерством оборони, щоб не гинути за путінські амбіції безкоштовно. Росіянам пропонують "встигнути до мобілізації", щоб заробити грошей на війні. За участь в агресії проти України росіянам обіцяють мільйони рублів.

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