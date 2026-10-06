''Контрактники під ключ'': у Росії маркетингові агентства продають вербувальникам бази даних чоловіків

Російські вербувальники почали активніше використовувати послуги маркетингових агенцій та кол-центрів для пошуку чоловіків на війну. За гроші їм передають бази телефонних номерів і дані про людей, яких вважають "гарячими клієнтами".

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До таких баз можуть потрапляти чоловіки, які відвідували пов'язані зі службою сайти, зверталися до мікрофінансових організацій або опинялися у списках боржників. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Як маркетологи шукають потенційних контрактників

Маркетингові агенції та кол-центри продають вербувальникам бази телефонних номерів і "гарячих клієнтів".

До баз для вербування потрапляють чоловіки, які самі відвідували пов'язані зі службою сайти, зверталися до мікрофінансових організацій або опинялися у списках боржників.

Вартість одного телефонного номера в середньому становить 1600–2800 рублів.

Вербувальникам дають поради щодо соцмереж

Маркетологи також консультують вербувальників, як ефективніше шукати потенційних контрактників у соцмережах.

У "Вконтакті" радять налаштовувати рекламу на "спортсменів, патріотів та звільнених у запас". У "Телеграмі" пропонують співпрацювати з каналами воєнблогерів або адміністраторами регіональних чатів.

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Чоловікам можуть пропонувати фейкові вакансії

Конкуренція за бази телефонних номерів серед вербувальників також залишається високою. Одній людині можуть телефонувати одразу кілька рекрутерів, тому вони намагаються запропонувати найвигідніші умови.

Водночас вербувальники можуть вдаватися до обману, обіцяючи чоловікам вакансії, які нібито не пов'язані з відправкою на війну.

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