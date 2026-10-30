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"Конкурентам доводиться копіювати наші розробки": Путін видав, що світ заздрить російським технологіям. Відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
6
"Конкурентам доводиться копіювати наші розробки": Путін видав, що світ заздрить російським технологіям. Відео
Очільник Кремля Володимир Путін

Росія нібито утримує передові позиції у світовій технологічній гонці, а її конкурентам доводиться наздоганяти її та копіювати російські розробки. Також Москва готова ділитися з африканськими країнами сучасними технологіями й цифровими ноу-хау.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін під час виступу на форумі "Росія – Африка", повідомляють російські медіа. Він також говорив про перспективи промислової співпраці з африканськими державами та можливість перенесення туди російських виробництв.

"Конкурентам доводиться нас наздоганяти в деяких напрямах, копіювати наші розробки. Ми міцно утримуємо передові позиції у глобальних перегонах за технологічний суверенітет. І наголошу: Росія відкрита до передачі африканським друзям наших сучасних компетенцій і високотехнологічних цифрових ноу-хау", – заявив Путін.

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Крім того, глава Кремля заявив про можливість перенесення частини російських промислових виробництв до африканських країн. Він пояснив таку пропозицію санкціями, запровадженими проти російської економіки та підприємств.

За словами Путіна, російський бізнес має значний інвестиційний потенціал. Водночас він наголосив, що такі вкладення потребують захисту, а розміщені в Африці підприємства мають працювати незалежно від змін зовнішньополітичної кон'юнктури.

Своєю чергою, президент Бурунді Еваріст Ндаїшіміє закликав розвивати промисловий потенціал африканських держав. Він наголосив на необхідності модернізації сільського господарства, зміцнення енергетичної інфраструктури й логістичних маршрутів, а також збільшення інвестицій у дослідження та розвиток технологій.

За словами Ндаїшіміє, Африка має бути не лише ринком збуту готової продукції, а й місцем її виробництва.

Що відомо про російські військові "розробки"

На тлі заяв Путіна про технологічну перевагу Росії показовим виглядає винахід російських військових із Ярославля. Вони похвалилися власним аналогом американської реактивної системи залпового вогню HIMARS, який назвали Mad Max ("Божевільний Макс").

Як повідомляв OBOZ.UA, своєрідний "аналог" HIMARS військові змайстрували зі старого УАЗика, розфарбувавши його під американську систему. За словами автора місцевого Telegram-каналу "Місце сили. Ярославль", машину, ймовірно, створили під час навчань. Військові експериментували з нею, намагаючись зробити конструкцію, яка могла б захистити від уламків.

Автор публікації також звернув увагу на технічний стан військових автомобілів. За його словами, в одних машин виникали проблеми з двигуном, в інших загорялися індикатори помилок, відпадали фари або бракувало охолоджувальної рідини.

Тож поки Путін розповідає про розробки, які нібито змушені копіювати конкуренти, російські військові намагаються дати друге життя старим УАЗикам.

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