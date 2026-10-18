Кількох уже ліквідували: у РФ обурились, що в інтернеті можна вільно придбати персональні дані на російських генералів

Інтернет-проєкти Himera Search та NOX збирають і продають інформацію про високопоставлених представників російської окупаційної армії. Завдяки цьому на території РФ здійснювався не один замах – і частина з них була успішною.

Відео дня

Один із російських Telegram-каналів поскаржився, що торгівля персональними даними допомагає українським спецслужбам. Мовляв, такі проєкти, як Himera, продають відомості "оптом, масово передаючи їх українським кол-центрам через окрему панель у своїй системі".

Імовірно, це зіграло свою роль у випадку з генерал-лейтенантами:

Ігорем Кириловим , начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ. Його вдалося вбити 17 грудня 2024 року біля будинку в Москві;

, начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ. Його вдалося вбити 17 грудня 2024 року біля будинку в Москві; Ярославом Москаліком , заступником начальника головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ. Цього злочинця ліквідовано внаслідок вибуху автомобіля біля будинку в підмосковному місті Балашиха 25 квітня 2025 року;

, заступником начальника головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ. Цього злочинця ліквідовано внаслідок вибуху автомобіля біля будинку в підмосковному місті Балашиха 25 квітня 2025 року; Володимиром Алексєєвим, заступником начальника Головного управління ГШ ЗС РФ. Він вижив після замаху 6 лютого 2026-го в ліфті свого будинку в Москві.

"Адреси всіх досі можна отримати через Himera та її другу голову – NOX. Ми перевірили результати пошуку: щодо кожного російського генерала ці сервіси показують адресу, на якій стався замах. Цими даними торгували раніше. Торгують і зараз", – стверджують пропагандисти.

Вони пояснили, що Кирилов був убитий біля під’їзду будинку на Рязанському проспекті в столиці. За документами він був зареєстрований у військовій частині в Хамовніках, але NOX видає справжню адресу з бази "Власники нерухомості Москви і Московської області 04.2023". Крім того, в інтернеті є відомості про те, кому й коли телефонував генерал-лейтенант.

РЕКЛАМА

Джерела російського Telegram-каналу стверджують, що Himera також зібрала дані про терориста і пропагандиста Захара Прилепіна (за паспортом – Євген Лавлінський), автомобіль якого підірвали у травні 2023 року в Нижньогородській області, та колишнього офіцера СБУ, зрадника Василя Прозорова, чий автомобіль підірвали в Москві у квітні 2024-го. Заявляється, що вони, як і раніше, залишаються пріоритетними цілями для України.

"Видача не обмежується лише адресами. Найцінніше для виконавця – фотографія. Співробітники Генштабу та спецслужб РФ, як правило, не ведуть акаунтів у соцмережах, тому знайти їхні обличчя у відкритих джерелах – за допомогою OSINT – майже неможливо. Himera вирішує й це завдання, а NOX доповнює їх фотографіями", – обурюються пропагандисти.

Головні історії дня

Світлини зібрані в окремі бази, зокрема:

"Перетин кордонів 2018–2024";

"Фотографії з водійських посвідчень";

"База паспортів" та інші.

За даними російських ЗМІ, прикордонну базу з фотографіями інтернет-сервісам продав колишній московський оперативник, якого в жовтні 2026-го засудили за це до 13 років колонії.

"Виходить, що все необхідне для підготовки замаху (особа, реальна адреса, дзвінки й місце служби) Himera продає однією карткою. Різні джерела підтверджують той факт, що під час підготовки замахів використовувалися саме ці дані та сервіси", – стверджують у Росії.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Як писав OBOZ.UA, нещодавно в місті Азов під Ростовом-на-Дону (Росія) відбулася диверсія. Агенти партизанського руху "Атеш" підірвали критичну електропідстанцію, яка забезпечувала енергопостачання стратегічного для ВПК Азовського оптико-механічного заводу.