Кількох уже ліквідували: у РФ обурились, що в інтернеті можна вільно придбати персональні дані на російських генералів

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Де дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюВ Україні запустили серійне виробництво турбореактивних двигунів для дронів: раніше їх не булоВ Україні запустили серійне виробництво турбореактивних двигунів для дронів: раніше їх не булоВ Україні розпочався сезон опеньків: як відрізнити їстівні від отруйних. ФотоВ Україні розпочався сезон опеньків: як відрізнити їстівні від отруйних. Фото"Три хвилини і все". Названо причину смерті знаменитого російського боксера-суперважковаговика на прізвисько "Російський Тайсон""Три хвилини і все". Названо причину смерті знаменитого російського боксера-суперважковаговика на прізвисько "Російський Тайсон"У Молдові затримали двох українських прикордонників, які переслідували чоловіка через Дністер. ВідеоУ Молдові затримали двох українських прикордонників, які переслідували чоловіка через Дністер. Відео"В країні війна, а ви таким соромом займаєтесь": мітингарям проти Кличка видавали гроші прямо поруч з акцією. Відео"В країні війна, а ви таким соромом займаєтесь": мітингарям проти Кличка видавали гроші прямо поруч з акцією. ВідеоУкраїнцям із газовими плитами порадили встановити корисний приладУкраїнцям із газовими плитами порадили встановити корисний прилад: яка цінаУ Карпати прийшла справжня зима: сніг засипав гори Близниця, Шпиці й Хом'як. Фото і відеоУ Карпати прийшла справжня зима: сніг засипав гори Близниця, Шпиці й Хом'як. Фото і відеоЩе одне життя забрала війна: під час виконання бойового завдання загинув воїн з Яремче Василь Павлюк. ФотоЩе одне життя забрала війна: під час виконання бойового завдання загинув воїн з Яремче Василь Павлюк. ФотоРосія атакувала житловий сектор Полтави: пошкоджено чотири будинки, загинула людинаРосія атакувала житловий сектор Полтави: пошкоджено чотири будинки, загинула людина

Кількох уже ліквідували: у РФ обурились, що в інтернеті можна вільно придбати персональні дані на російських генералів

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
icon 300
Кількох уже ліквідували: у РФ обурились, що в інтернеті можна вільно придбати персональні дані на російських генералів
Окупанти Ігор Кирилов (фото зверху) та Ярослав Москалик (знизу), ліквідовані в Росії. Колаж ілюстративний

Інтернет-проєкти Himera Search та NOX збирають і продають інформацію про високопоставлених представників російської окупаційної армії. Завдяки цьому на території РФ здійснювався не один замах – і частина з них була успішною.

Один із російських Telegram-каналів поскаржився, що торгівля персональними даними допомагає українським спецслужбам. Мовляв, такі проєкти, як Himera, продають відомості "оптом, масово передаючи їх українським кол-центрам через окрему панель у своїй системі".

Імовірно, це зіграло свою роль у випадку з генерал-лейтенантами:

  • Ігорем Кириловим, начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ. Його вдалося вбити 17 грудня 2024 року біля будинку в Москві;
  • Ярославом Москаліком, заступником начальника головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ. Цього злочинця ліквідовано внаслідок вибуху автомобіля біля будинку в підмосковному місті Балашиха 25 квітня 2025 року;
  • Володимиром Алексєєвим, заступником начальника Головного управління ГШ ЗС РФ. Він вижив після замаху 6 лютого 2026-го в ліфті свого будинку в Москві.
Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 3,9 т.
Термінали переповнені: у Росії наліт дронів паралізував роботу аеропортів. Фото і відео
icon 3,9 т.
Термінали переповнені: у Росії наліт дронів паралізував роботу аеропортів. Фото і відео
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 1,8 т.
"Зігнали багато солдат": на Валдаї біля резиденції Путіна побудували ще чотири вежі для ППО. Фото
icon 1,8 т.
"Зігнали багато солдат": на Валдаї біля резиденції Путіна побудували ще чотири вежі для ППО. Фото
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 13,2 т.
Дрони вдарили по одному з найбільших хімзаводів Росії в Сибіру: подробиці і відео
icon 13,2 т.
Дрони вдарили по одному з найбільших хімзаводів Росії в Сибіру: подробиці і відео

"Адреси всіх досі можна отримати через Himera та її другу голову – NOX. Ми перевірили результати пошуку: щодо кожного російського генерала ці сервіси показують адресу, на якій стався замах. Цими даними торгували раніше. Торгують і зараз", – стверджують пропагандисти.

Вони пояснили, що Кирилов був убитий біля під’їзду будинку на Рязанському проспекті в столиці. За документами він був зареєстрований у військовій частині в Хамовніках, але NOX видає справжню адресу з бази "Власники нерухомості Москви і Московської області 04.2023". Крім того, в інтернеті є відомості про те, кому й коли телефонував генерал-лейтенант.

Джерела російського Telegram-каналу стверджують, що Himera також зібрала дані про терориста і пропагандиста Захара Прилепіна (за паспортом – Євген Лавлінський), автомобіль якого підірвали у травні 2023 року в Нижньогородській області, та колишнього офіцера СБУ, зрадника Василя Прозорова, чий автомобіль підірвали в Москві у квітні 2024-го. Заявляється, що вони, як і раніше, залишаються пріоритетними цілями для України.

"Видача не обмежується лише адресами. Найцінніше для виконавця – фотографія. Співробітники Генштабу та спецслужб РФ, як правило, не ведуть акаунтів у соцмережах, тому знайти їхні обличчя у відкритих джерелах – за допомогою OSINT – майже неможливо. Himera вирішує й це завдання, а NOX доповнює їх фотографіями", – обурюються пропагандисти.

Світлини зібрані в окремі бази, зокрема:

  • "Перетин кордонів 2018–2024";
  • "Фотографії з водійських посвідчень";
  • "База паспортів" та інші.

За даними російських ЗМІ, прикордонну базу з фотографіями інтернет-сервісам продав колишній московський оперативник, якого в жовтні 2026-го засудили за це до 13 років колонії.

"Виходить, що все необхідне для підготовки замаху (особа, реальна адреса, дзвінки й місце служби) Himera продає однією карткою. Різні джерела підтверджують той факт, що під час підготовки замахів використовувалися саме ці дані та сервіси", – стверджують у Росії.

Кількох уже ліквідували: у РФ обурились, що в інтернеті можна вільно придбати персональні дані на російських генералів

Дані, які можна придбати в інтернеті. Джерело: Скриншот, зроблений російським Telegram-каналом

Кількох уже ліквідували: у РФ обурились, що в інтернеті можна вільно придбати персональні дані на російських генералів

Дані, які можна придбати в інтернеті. Джерело: Скриншот, зроблений російським Telegram-каналом

Кількох уже ліквідували: у РФ обурились, що в інтернеті можна вільно придбати персональні дані на російських генералів

Дані, які можна придбати в інтернеті. Джерело: Скриншот, зроблений російським Telegram-каналом

Кількох уже ліквідували: у РФ обурились, що в інтернеті можна вільно придбати персональні дані на російських генералів

Дані, які можна придбати в інтернеті. Джерело: Скриншот, зроблений російським Telegram-каналом

Як писав OBOZ.UA, нещодавно в місті Азов під Ростовом-на-Дону (Росія) відбулася диверсія. Агенти партизанського руху "Атеш" підірвали критичну електропідстанцію, яка забезпечувала енергопостачання стратегічного для ВПК Азовського оптико-механічного заводу.

Схожі теми
Війна в УкраїніВтрати Росії в війні з УкраїноюРосіяНовини Росіїінтернет
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись