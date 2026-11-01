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Хакери зламали Росстат і отримали дані про справжні втрати армії РФ на війні в Україні

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
24,4 т.
Хакери зламали Росстат і отримали дані про справжні втрати армії РФ на війні в Україні
Хакер. Джерело: Unsplash.

Білоруська хакерська група "Кіберпартизани" спільно з угрупованням Silent Crow заявила про масштабну кібератаку на Федеральну службу державної статистики Росії (Росстат). Їм вдалося проникнути у внутрішню IT-інфраструктуру відомства та отримати доступ до інформації центрального апарату й регіональних підрозділів.

Про це повідомляють самі хакери у своєму Telegram-каналі Silent Crow. Подробиці операції також оприлюднило видання Reform.news.

Під їхнім контролем опинилися близько 25 тисяч комп’ютерів. Зокрема, вони отримали доступ до доменних контролерів центрального апарату Росстату, регіональних підрозділів та Головного міжрегіонального центру обробки й поширення статистичної інформації.

Хакери стверджують, що скомпрометували також системи віртуалізації та управління IT-інфраструктурою, серед яких ZVIRT, oVirt і VMware ESXi.

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У заяві Silent Crow йдеться, що під час операції вдалося зламати та вивантажити систему електронного документообігу, а також низку критично важливих інформаційних систем відомства. Серед них – ЄССО, АС ГС ОФСН, "Демографія", ЦСОД, СУР, ФПСР і НСУД.

Хакери зламали Росстат і отримали дані про справжні втрати армії РФ на війні в Україні

Зламана хакерами система. Джерело: Telegram-канал Silent Crow.

Окремо кіберпартизани повідомили про отримання близько 2 ТБ документів із контуру ДСП (для службового користування). Крім того, за їхніми словами, були викрадені бази даних зі статистичною, економічною та персональною інформацією, а також матеріали переписів населення.

Особливу увагу хакери звернули на дані, які, за їхніми твердженнями, стосуються військових втрат Росії у війні проти України та містяться в інформаційних системах Росстату.

Хакери зламали Росстат і отримали дані про справжні втрати армії РФ на війні в Україні

Зламана хакерами система. Джерело: Telegram-канал Silent Crow.

"Загалом за час нашого перебування в інфраструктурі було вивантажено близько 23 ТБ інформації", – заявили учасники операції.

Вони зазначили, що основний обсяг викрадених матеріалів становлять бази даних, внутрішні документи, службова інформація та файли з робочих комп’ютерів співробітників.

Хакери зламали Росстат і отримали дані про справжні втрати армії РФ на війні в Україні

Зламана хакерами система. Джерело: Telegram-канал Silent Crow.

Наприкінці заяви хакери іронічно зауважили, що тепер Росстату доведеться перераховувати не лише цифри, а й масштаб власних проблем.

OBOZ.UA писав, що за зламом криптовалютної біржі Binance, який вже визнали наймасштабнішим у історії, може стояти північнокорейське хакерське угруповання TraderTraitor (також відоме як Lazarus Group). Також фахівці перерахували масштаби зламу, збільшивши розрахункові збитки з 5,3 до $6,36 млрд.

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