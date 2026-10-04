Катував українських полонених: у Росії підірвали воєнного злочинця. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Українці платять за "приховані" кіловатиУкраїнці платять за "приховані" кіловати: чому лічильник "крутиться", хоча техніка вимкненаДепутат попросив правоохоронців перевірити, звідки голосує його колега, який живе в США: деталіДепутат попросив правоохоронців перевірити, звідки голосує його колега, який живе в США: деталіЄвропу хочуть втягнути у війну на Близькому Сході – медіаЄвропу хочуть втягнути у війну на Близькому Сході – медіаПіклується про освіту та емоційний стан дітей: хто став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2026Піклується про освіту та емоційний стан дітей: хто став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2026В українців "відбирають" більшу частину пенсіїВ українців "відбирають" більшу частину пенсії: кому залишать лише 25% виплатиУ США біля Массачусетса зник медичний транспортний літак: скільки людей було на бортуУ США біля Массачусетса зник медичний транспортний літак: скільки людей було на бортуУкраїнці утилізують "Ланоси" та "Жигулі"Українці утилізують "Ланоси" та "Жигулі": чому позбуваються машинДо +19° і заморозки: якою буде погода в Україні 4 жовтня. КартаДо +19° і заморозки: якою буде погода в Україні 4 жовтня. КартаЛієву Шрайберу – 59: як голлівудська знаменитість опановує українську мову та що за уїдливе послання залишив ПутінуЛієву Шрайберу – 59: як голлівудська знаменитість опановує українську мову та що за уїдливе послання залишив Путіну

Катував українських полонених: у Росії підірвали воєнного злочинця. Фото

Софія Закревська
Софія Закревська
Time to read3 хв
icon 765
Катував українських полонених: у Росії підірвали воєнного злочинця. Фото
У Росії підірвали воєнного злочинця Романа Сиромятнікова. Джерело: Соцмережі. Колаж OBOZ.UA

У Новомосковську Тульської області РФ 2 жовтня підірвали автомобіль окупанта та колишнього співробітника Федеральної служби виконання покарань РФ (ФСВП) Романа Сиромятнікова, він загинув. Росіянина, який воював проти України, звинувачували у катуваннях українських військовополонених.

Про це пишуть "Важные новости". Відомо, що вранці 2 жовтня на вулиці Дружби в Новомосковську вибухнув автомобіль, загинув водій. На місце події прибули співробітники Росгвардії та автомобілі з номерами міноборони РФ.

Автор Telegram-каналу "ВЧК-ОГПУ" повідомив, що вибуховий пристрій заклали під днищем з боку водія, а за кермом був учасник війни проти України.

"Під рухомою машиною спрацювала бомба, автомобіль ще проїхав за інерцією і врізався в стовп. Водій отримав важкі травми і загинув. Вибуховий пристрій було закладено під днищем, де знаходиться місце водія. На місце події з’їхалася велика кількість представників спецслужб та автомобілів із чорними номерними знаками", – йдеться у повідомленні.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 8,3 т.
OSINT-фахівці знайшли "батька" реактивних "Шахедів", який став новим улюбленцем Путіна. Фото
icon 8,3 т.
OSINT-фахівці знайшли "батька" реактивних "Шахедів", який став новим улюбленцем Путіна. Фото
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 6,2 т.
Росія зробила ударний дрон "Гарпія" реактивним: що відомо
icon 6,2 т.
Росія зробила ударний дрон "Гарпія" реактивним: що відомо
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
icon 3,0 т.
Окупанти випробували новий роботизований танк "Штурм": з’явилося відео
icon 3,0 т.
Окупанти випробували новий роботизований танк "Штурм": з’явилося відео
Катував українських полонених: у Росії підірвали воєнного злочинця. Фото

Підірвана машина Сиромятнікова. Джерело: Соціальні мережі

З оприлюднених даних та фото з місця події випливає, що Сиромятнікова підірвали біля його будинку на вулиці Дружби, ймовірно, у зареєстрованому на нього Hyundai Solaris.

Місцеві медіа пізніше писали, що під час "трагічних подій, що сталися вчора в місті", загинув учасник війни Роман Сиромятніков. Його називали "педагогом і літератором", який займався патріотичним вихованням молоді.

Катував українських полонених: у Росії підірвали воєнного злочинця. Фото

Сиромятніков у ФСВП. Джерело: Соцмережі

У 2010-х Сиромятніков працював в установах УФСВП у Тульській області та вказував свою спеціальність як "психолог" і "інспектор відділу кадрів". У 2023 році він підписав контракт з міноборони РФ і воював у складі 51-го полку 106-ї Тульської дивізії ВДВ на Сіверському напрямку в Донецькій області, а також у Курській області. Наприкінці листопада 2024 року Сиромятніков повернувся до Тульської області на лікування, при цьому незрозуміло, як він звільнився з російської армії.

Катував українських полонених: у Росії підірвали воєнного злочинця. Фото

Сиромятніков на війні. Джерело: Соцмережі

До та після участі у війні Сиромятніков працював вчителем ОБЖ (нині це "основи безпеки та захисту батьківщини" – Ред.) у Новомосковському багатопрофільному коледжі та місцевому будівельному коледжі. Він заявляв, що підписати контракт з міноборони РФ його підштовхнули його ж випускники, які вже встигли побувати на війні.

Воєнний злочинець був членом організації ветеранів "Бойове братство". Він виступав на "уроках мужності" перед школярами та розповідав їм про свою участь у першій чеченській війні та у війні проти України.

Катував українських полонених: у Росії підірвали воєнного злочинця. Фото

Сиромятніков зі школярами. Джерело: Соцмережі

В Україні Сиромятнікову висунули підозру у катуваннях військовополонених у виправній колонії № 1 Тульської області. За даними слідства, він працював там у 2022 році.

Повідомляється, що Сиромятніков причетний до катувань щонайменше 50 українців у цій колонії. Під час ранкових та вечірніх перевірок він разом з іншими росіянами бив полонених руками, ногами, гумовими кийками, пластиковими трубами та молотками, а також застосовував до них електрошокери. Крім того, він підключав до тіл полонених контакти польового телефону ТА-57 ("тапік") і пропускав через них струм.

Як повідомляв OBOZ.UA, українські правоохоронці встановили особу ще однієї людини, причетної до катувань українських військовополонених в окупаційній в’язниці в Луганській області. Йдеться про Володимира Бондаренка, який працював в адміністрації так званої "Суходільської виправної колонії № 4" у тимчасово окупованому Суходільську й особисто бив полонених руками, ногами та гумовою палицею, а також піддавав їх тортурам електричним струмом.

Схожі теми
Воєнні злочини РосіїРосіяНовини Росіїтортуривійськовополоненівибух
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись