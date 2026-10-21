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"Калашиков" поставив окупантам велику партію нових автоматів: характеристики і фото

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read1 хв
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"Калашиков" поставив окупантам велику партію нових автоматів: характеристики і фото
Окупантам надали старий автомат під виглядом нового. Джерело: Wikipedia

Російський концерн "Калашников" звітував, що поставив окупаційним силам чергову велику партію автоматів АК-12 калібру 5,45 мм. Відвантаженню передували планові періодичні випробування. Кількість поставленої зброї не відома.

Як повідомляє концерн, йдеться про АК-12 нібито "зразка 2023 року". Цей удосконалений автомат є "найпопулярнішою стрілецькою зброєю у збройних силах", вихваляється підприємство, наголошуючи на "великих обсягах" його виробництва.

Що кажуть в Росії

З огляду на запити спецпідрозділів, "Калашников" за власною ініціативою розширив лінійку зброї. Зокрема, у 2025 році компанія розробила два нові автомати калібру 5,45 мм – укорочений АК-12К і малогабаритний АК-12СК, заявляють в концерні.

На підприємстві додають, що нібито "постійно вдосконалюють АК-12" на основі зворотного зв'язку зі своїми вояками-окупантами в зоні бойових дій. Завдяки такому зв’язку зброя "модернізується та покращується".

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''Калашиков'' поставив окупантам велику партію нових автоматів: характеристики і фото

Повідомлення концерну. Джерело: скриншот

Про що мова

Насправді АК-12 – автомат Калашникова зразка 2012 року (саме тому він має таке число у назві). Але після невдачі на випробуваннях в означеному році концерн запропоновував його російським військовим ще раз вже у 2016 і запустив в серію в 2018 році.

''Калашиков'' поставив окупантам велику партію нових автоматів: характеристики і фото

Окупантам надали нібито модернізований АК-12. Джерело: Wikipedia

У 2020 році "Калашников" представив "оновлену версію" АК-12. Зокрема, зброя тримала новий приклад з поліпшеною ергономікою, нове пістолетне руків'я, та новий розбірний шомпол.

А зміни у зразку 2023 року нібито такі:

  • цівка має міцнішу конструкцію;
  • двобічний перемикач-запобіжник;
  • дульний пристрій тепер не має "коронки";
  • прилад малошумної стрільби тепер не знімається.
''Калашиков'' поставив окупантам велику партію нових автоматів: характеристики і фото

Окупантам надали нібито модернізований АК-12. Джерело: Wikipedia

Одразу після початку масштабного вторгнення "досвід бойового застосування автомата виявився настільки негативним", що вже "за лічені тижні реальної експлуатації нового автомата" в управлінні міноборони РФ було "запропоновано фактично провести демодернізацію даного зразка", зазначають в проєкті Wikipedia.

Як повідомляв OBOZ.UA, українські оборонні компанії спільно з партнерами продовжують розробку нових видів зброї. Наразі вже проводяться її випробування, стверджує голова Національної асоціації оборонної промисловості України NAUDI Сергій Пашинський.

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