Горять 8 резервуарів загальною площею 15 000 кв. метрів: стали відомі перші наслідки ураження ЛВДС ''Самара'' у Росії. Фото

На лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" в Росії після ураження загорілися вісім резервуарів із нафтою, а площа пожежі перевищила 15 тис. кв. метрів. Також пошкоджені ділянки трубопроводів і помпова станція, а сама пожежа на об’єкті станом на вечір 2 жовтня ще тривала.

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Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал Supernova+. Він також опублікував відповідні фото.

Що відомо про наслідки

У першій та другій зонах станції загорілися п’ять резервуарів РВС-20 000. Ще три резервуари більшого об’єму – РВС-50 000 – були уражені та загорілися у третій зоні.

Крім того, у першій зоні пошкоджені окремі ділянки трубопроводів і помпова станція. Загальна площа пожежі, за оцінкою моніторингового каналу, перевищує 15 тис. кв. метрів.

Пожежа на момент публікації інформації тривала, тому масштаби пошкоджень можуть збільшитися.

Яке значення має станція

ЛВДС "Самара" використовується для транспортування та розподілу нафти. Через неї сировину постачають на розташовані поблизу нафтопереробні заводи, а також забезпечують кілька напрямків транспортування нафти.

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Зокрема, станція пов’язана з нафтопроводом "Дружба", системою БТС-2 у напрямку Усть-Луги та південним напрямком на Тихорецьк.

Збитки можуть сягати $200 млн

Канал також навів попередню оцінку вартості пошкоджених резервуарів. За даними каналу, один резервуар РВС-20 000 може коштувати понад $10 млн, а РВС-50 000 – близько $25 млн.

Таким чином, сукупна вартість восьми уражених резервуарів може становити приблизно $100–125 млн – залежно від характеру та масштабів пошкоджень.

Якщо врахувати нафту, яка перебувала в резервуарах на момент ураження, загальна вартість втрачених активів може бути значно більшою. Моніторинговий канал попередньо оцінює її приблизно у $200 млн, враховуючи також дисконт на нафту марки Urals.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, Сили оборони вночі 2 жовтня уразили нафтові обʼєкти у Волгоградському та Самарському регіонах РФ – НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Самара". У Генштабі ЗСУ підтвердили результативні удари по Волгограду та Самарській області.