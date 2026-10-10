Маленька дизельна угода Трампа з путіним виглядає майже як старий радянській анекдот, коли один кооператор домовився з іншим про обмін вугілля на яблука, після чого один пішов шукати вугілля, а інший – яблука.

Відео дня

По-перше, 300 тис тонн в масштабах глобального ринку – це мікро обсяг, який не вплине на ціни.

По-друге, в рф недарма заборонили експорт дизеля, з ним там були певні проблеми навіть для аграріїв, а ще ж є контракти на постачання дизелю в Середню Азію, Монголію і т.д.

Тож очевидно, що домовленості мають на 75% політичний (передвиборчий) відтінок і на 25% дипломатичний. Звісно, Трампу потрібні результати під вибори. Він демонструє формальне піклування про електорат, який хоче бачите дешевший дизель на АЗС, і думає, що таким чином наближає мир.

В Білому Домі не можуть не знати, що рф не має дизелю, щоб загасити цінову пожежу на світовому ринку. Але ослабивши санкції вони тепер підштовхують рф до перемовин з Україною, оскільки щоб виконати угоду путіну дійсно потрібно, щоб Україна не била по НПЗ.

Не думаю, що ця ідея спрацює на практиці. Знаючи манери росіян в міжнародних економічних відносинах, вангую, що вони просто виймуть зі свого внутрішнього ринку 300 000 тонн і відправлять їх в США, щоб похизуватись перед американцями.

Цей крок створить додаткові черги на АЗС в рф, але коли це Кремль цікавила доля російського населення та його інтереси.

Що стосується глобальної проблеми дизелю, то адміністрації Білого Дому потрібно не шукати угод з Кремлем, а розв’язувати проблему на Близькому Сході: там дійсно є обсяги, які можуть вплинути на світову ціну на дизель.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...