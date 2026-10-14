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"Дуже дивно": смерть співробітниці протичумного інституту посіяла тривогу в російських регіонах

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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icon 309
"Дуже дивно": смерть співробітниці протичумного інституту посіяла тривогу в російських регіонах
Росіяни жартували про карантин

Смерть співробітниці протичумного інституту в російському Шелехові викликала хвилю тривоги та підозр у регіональних соцмережах. Користувачі обговорювали суперечливі повідомлення про можливу аварію в лабораторії та пневмонію невстановленого походження.

Через відсутність чітких пояснень росіяни ставили під сумнів офіційну інформацію та звинувачували місцеві медіа в замовчуванні події. Про реакцію в російських регіонах розповіли аналітики громадської організації Join Ukraine.

Росіяни обговорювали смерть співробітниці інституту

У період із 28 вересня до 4 жовтня аналітики Join Ukraine зафіксували обговорення смерті співробітниці протичумного інституту в Шелехові в російських Telegram-каналах і спільнотах "ВКонтакте".

Моніторинг охопив 536 регіональних спільнот у "ВКонтакте" та 428 Telegram-каналів у Росії й на тимчасово окупованих територіях України.

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Станом на 4 жовтня Роспотребнадзор повідомляв про пневмонію невстановленого походження. Підтверджених підстав стверджувати, що в Росії стався спалах чуми, не було.

Головною причиною тривоги стали суперечливі повідомлення про обставини події. Спочатку в інформаційному просторі поширювали версію про аварію в лабораторії, а згодом почали говорити про пневмонію.

Росіяни запитували, якій інформації вірити, чи могли справжні обставини смерті приховувати та чому з'явилося багато контактних осіб.

''Дуже дивно'': смерть співробітниці протичумного інституту посіяла тривогу в російських регіонах

Смерть співробітниці протичумного інституту посіяла тривогу в російських регіонах. Джерело: Скриншот

У соцмережах вимагали пояснень і звинувачували медіа в замовчуванні

У коментарях користувачі вимагали відповідальності від керівництва інституту. Також вони порушували питання можливого неналежного обліку та відсутності відеоспостереження.

Частина росіян звинувачувала місцеві медіа в тому, що ті не повідомляють усіх обставин події. В одному з обговорень користувачі дорікали журналістам за замовчування інформації про можливу чуму.

В іншому обговоренні в Бурятії користувачка звернула увагу на зміну версій події. Саме невизначеність і відсутність зрозумілої відповіді стали приводом для подальших підозр.

Росіяни жартували про карантин і можливе повернення обмежень

Ситуація також спричинила хвилю чорного гумору та обговорення можливих карантинних заходів. Одні користувачі закликали посилити безпеку, інші скептично ставилися до перспективи повернення масок та обмежень.

Як зазначають аналітики Join Ukraine, найбільше росіян у цій історії зачепила відсутність зрозумілого пояснення того, що сталося. Суперечливі повідомлення швидко породжували підозри, а сама подія сприймалася як ще одна загроза на тлі війни та інших криз.

Ця реакція демонструє, як інформаційна невизначеність посилює суспільну тривогу. Коли офіційні пояснення не дають чіткої відповіді, чутки починають конкурувати з ними, а недовіра поширюється далеко за межі самої події.

''Дуже дивно'': смерть співробітниці протичумного інституту посіяла тривогу в російських регіонах

Смерть співробітниці протичумного інституту посіяла тривогу в російських регіонах. Джерело: Скриншот

Як писав OBOZ.UA, 8 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що поки що не вважає спалах легеневої чуми в Росії біологічною зброєю. Водночас американська адміністрація має намір детальніше розібратися в ситуації, вимагаючи чітких висновків.

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