Дрони вдарили по одному з найбільших хімзаводів Росії в Сибіру: подробиці і відео

У Сургутському районі Ханти-Мансійського автономного округу Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на промисловому об’єкті. На місці працюють екстрені служби, а фахівці оцінюють масштаби та характер завданих збитків.

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Про займання повідомив губернатор округу Руслан Кухарук. Водночас він не уточнив, на якому саме підприємстві сталася пожежа.

Який завод опинився під ударом

Український моніторинговий OSINT-канал Supernova+ стверджує, що дрони атакували Сургутський завод зі стабілізації конденсату імені Віктора Черномирдіна (Сургутська ЗСК).

Підприємство належить компанії "Газпром переработка" та спеціалізується на переробці суміші нафти й газового конденсату.

Автори каналу також опублікували відео, де видно, як горить об'єкт.

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Сургут розташований у Західному Сибіру, приблизно за 3000 км від українського кордону. Ханти-Мансійський автономний округ є одним із ключових нафтовидобувних і газовидобувних регіонів Росії.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч на 16 жовтня дрони атакували промислову зону міста Балаково в Саратовській області Росії. За даними Telegram-каналу Exilenova+, під удар могли потрапити великий дата-центр "Сбербанку" та металургійний завод "МЗ Балаково".

Дата-центр, будівництво якого ще триває, є частиною проєкту вартістю понад $1 млрд. Він призначений для забезпечення ІТ-інфраструктури банку, зберігання й обробки даних.

Також OBOZ.UA писав про масштабну пожежу на території підприємства "Аксайкардандеталь" у місті Аксай Ростовської області РФ. Площа займання зросла до 9000 кв. м, а стіна одного зі складських приміщень обвалилася. Підприємство спеціалізується на виробництві карданних валів і металевих комплектувальних.