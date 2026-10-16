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Дрони вдарили по одному з найбільших хімзаводів Росії в Сибіру: подробиці і відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
icon 3,3 т.
Дрони вдарили по одному з найбільших хімзаводів Росії в Сибіру: подробиці і відео
Пожежа на Сургутському заводі. Джерело: Telegram-канал ASTRA

У Сургутському районі Ханти-Мансійського автономного округу Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на промисловому об’єкті. На місці працюють екстрені служби, а фахівці оцінюють масштаби та характер завданих збитків.

Про займання повідомив губернатор округу Руслан Кухарук. Водночас він не уточнив, на якому саме підприємстві сталася пожежа.

Який завод опинився під ударом

Український моніторинговий OSINT-канал Supernova+ стверджує, що дрони атакували Сургутський завод зі стабілізації конденсату імені Віктора Черномирдіна (Сургутська ЗСК).

Дрони вдарили по одному з найбільших хімзаводів Росії в Сибіру: подробиці і відео

Горить Сургутський завод стабілізації конденсату. Джерело: Telegram-канал Supernova+

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Підприємство належить компанії "Газпром переработка" та спеціалізується на переробці суміші нафти й газового конденсату.

Дрони вдарили по одному з найбільших хімзаводів Росії в Сибіру: подробиці і відео

Сургутський завод охопило полум’я. Джерело: Telegram-канал Supernova+

Автори каналу також опублікували відео, де видно, як горить об'єкт.

Сургут розташований у Західному Сибіру, приблизно за 3000 км від українського кордону. Ханти-Мансійський автономний округ є одним із ключових нафтовидобувних і газовидобувних регіонів Росії.

Дрони вдарили по одному з найбільших хімзаводів Росії в Сибіру: подробиці і відео

Приблизне місце пожежі. Джерело: Telegram-канал ASTRA

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч на 16 жовтня дрони атакували промислову зону міста Балаково в Саратовській області Росії. За даними Telegram-каналу Exilenova+, під удар могли потрапити великий дата-центр "Сбербанку" та металургійний завод "МЗ Балаково".

Дата-центр, будівництво якого ще триває, є частиною проєкту вартістю понад $1 млрд. Він призначений для забезпечення ІТ-інфраструктури банку, зберігання й обробки даних.

Також OBOZ.UA писав про масштабну пожежу на території підприємства "Аксайкардандеталь" у місті Аксай Ростовської області РФ. Площа займання зросла до 9000 кв. м, а стіна одного зі складських приміщень обвалилася. Підприємство спеціалізується на виробництві карданних валів і металевих комплектувальних.

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