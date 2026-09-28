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Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read3 хв
icon 675
Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео
Пожежа у Краснодарському краї РФ після вибухів

Краснодарський край РФ уночі опинився під масованою атакою Сил оборони. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та пожежу.

Уражено Павлівську нафтобазу, що спеціалізується на гуртовому постачанні дизпалива та бензину. Кадри з місця зібрав Telegram-канал Exilenova+, а президент України Володимир Зеленський повідомив про удари по об'єктах ворога у низці регіонів РФ.

Зеленський розповів про далекобійні відповіді України

 

"Послідовно відповідаємо нашою далекобійністю на російські удари проти життя. Цієї ночі було застосування наших санкцій по двох оборонних заводах – в Тульському та Воронезькому регіонах. Добре відпрацювали за цю добу підрозділи СБУ по нафтових обʼєктах агресора у Краснодарському регіоні", – зазначив глава держави.

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Президент додав, що прилетіло уночі також  по об’єктах у Калузькій  та Орловській областях, що їх росіяни використовують для дронового терору проти України.

Брянському регіоні працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту. Є також ураження цілі в Чорному морі", – зазначив Зеленський.

 Він подякував "кожному, хто повертає війну туди, звідки вона прийшла" і наголосив, що Росія має припинити ескалацію.

 

 

 

 

Що відомо про атаку у Краснодарському краї

Про вибухи у Краснодарському краї в Exilenova+ вперше повідомили о 03:21 ночі.

"У Краснодарському краї триває масштабна атака БПЛА. Повідомляється про численні вибухи, а також про те, що в напрямку регіону прямують нові безпілотники", – йшлося у повідомленні.

Згодом з'явилися повідомлення про серйозну пожежу у районі станиці Новотитарівської.

За попередніми даними, уражена та горить Павлівська нафтобаза, що належить краснодарській компанії "Едельвейс-95".

Незалежне російське видання ASTRA уточнило, що, за словами мешканців станиці Новотитарівської, вночі вони чули прольоти дронів та численні вибухи "в районі залізниці".

Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео

Пожежа на Павловській нафтобазі

Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео

Пожежа на Павловській нафтобазі

Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео

Пожежа на Павловській нафтобазі

Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео

Пожежа на Павловській нафтобазі

Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео

Пожежа на Павловській нафтобазі

"Згідно з аналізом ASTRA кадрів від очевидців, стало зрозуміло, що горить нафтобаза краснодарської компанії ТОВ "Едельвейс-95", яка займається оптовою торгівлею нафтопродуктами. Основна діяльність: оптові поставки дизельного палива (Євро-5) та бензину (АІ-92, АІ-95, АІ-100).Об’єм нафтобази: 4500 кубічних метрів. Також у неї є власний залізничний тупик для відвантаження та прийому палива", – пише видання.

Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео

Аналіз ASTRA

Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео

Аналіз ASTRA

На сайті компанії зазначено, що "Едельвейс-95" займається продажем палива вже 30 років і закуповує продукцію безпосередньо у найбільших російських НПЗ. Також зазначається, що власна нафтобаза "забезпечує оперативний доступ до всього асортименту продукції тадозволяє здійснювати відвантаження протягом одного робочого дня".

Як повідомляв OBOZ.UA, що, за даними Reuters, Пермський НПЗ у Росії призупинив роботу після атаки українського безпілотника.

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