Краснодарський край РФ уночі опинився під масованою атакою Сил оборони. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та пожежу.

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Уражено Павлівську нафтобазу, що спеціалізується на гуртовому постачанні дизпалива та бензину. Кадри з місця зібрав Telegram-канал Exilenova+, а президент України Володимир Зеленський повідомив про удари по об'єктах ворога у низці регіонів РФ.

Зеленський розповів про далекобійні відповіді України

"Послідовно відповідаємо нашою далекобійністю на російські удари проти життя. Цієї ночі було застосування наших санкцій по двох оборонних заводах – в Тульському та Воронезькому регіонах. Добре відпрацювали за цю добу підрозділи СБУ по нафтових обʼєктах агресора у Краснодарському регіоні", – зазначив глава держави.

Президент додав, що прилетіло уночі також по об’єктах у Калузькій та Орловській областях, що їх росіяни використовують для дронового терору проти України.

"У Брянському регіоні працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту. Є також ураження цілі в Чорному морі", – зазначив Зеленський.

Він подякував "кожному, хто повертає війну туди, звідки вона прийшла" і наголосив, що Росія має припинити ескалацію.

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Що відомо про атаку у Краснодарському краї

Про вибухи у Краснодарському краї в Exilenova+ вперше повідомили о 03:21 ночі.

"У Краснодарському краї триває масштабна атака БПЛА. Повідомляється про численні вибухи, а також про те, що в напрямку регіону прямують нові безпілотники", – йшлося у повідомленні.

Згодом з'явилися повідомлення про серйозну пожежу у районі станиці Новотитарівської.

Головні історії дня

За попередніми даними, уражена та горить Павлівська нафтобаза, що належить краснодарській компанії "Едельвейс-95".

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Незалежне російське видання ASTRA уточнило, що, за словами мешканців станиці Новотитарівської, вночі вони чули прольоти дронів та численні вибухи "в районі залізниці".

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"Згідно з аналізом ASTRA кадрів від очевидців, стало зрозуміло, що горить нафтобаза краснодарської компанії ТОВ "Едельвейс-95", яка займається оптовою торгівлею нафтопродуктами. Основна діяльність: оптові поставки дизельного палива (Євро-5) та бензину (АІ-92, АІ-95, АІ-100).Об’єм нафтобази: 4500 кубічних метрів. Також у неї є власний залізничний тупик для відвантаження та прийому палива", – пише видання.

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На сайті компанії зазначено, що "Едельвейс-95" займається продажем палива вже 30 років і закуповує продукцію безпосередньо у найбільших російських НПЗ. Також зазначається, що власна нафтобаза "забезпечує оперативний доступ до всього асортименту продукції тадозволяє здійснювати відвантаження протягом одного робочого дня".

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Як повідомляв OBOZ.UA, що, за даними Reuters, Пермський НПЗ у Росії призупинив роботу після атаки українського безпілотника.

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