Дочка Путіна шукає спосіб продовжити йому життя: як хочуть ''обдурити Бога''

Донька російського диктатора Володимира Путіна Марія Воронцова бере участь у дослідженнях, які мають допомогти продовжити людське життя. Розробки можуть бути пов’язані з прагненням очільника Кремля подолати старіння та наблизитися до ідеї безсмертя.

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Воронцова сподівається, що вже протягом найближчих 10–20 років медицина зможе знайти ефективні способи боротьби зі старінням. Про це повідомляє The Times.

Як донька Путіна планує продовжити людське життя

Донька лідера РФ, Марія Воронцова, належить до кола провідних російських медичних дослідників, які вивчають способи подовження життя. Серед напрямів їхньої роботи – генна терапія та створення органів за допомогою 3D-друку, що в перспективі можуть допомогти людям відтермінувати старіння й навіть спробувати "обдурити Бога".

Підхід до довголіття передбачає два етапи. Перший ґрунтується на базових рекомендаціях лікарів щодо збалансованого харчування, помірного вживання алкоголю та регулярної фізичної активності. За оцінкою Воронцової, дотримання таких принципів може допомогти людям прожити до 85–90 років.

Другий етап значно амбітніший і передбачає пошук способів подолати природні межі людського життя.

41-річна Воронцова, лікарка-ендокринологиня, очолює Інститут медичних досліджень та освіти Московського державного університету. Про перспективи таких розробок вона розповіла минулого тижня на московському форумі "Живи довго, живи інакше".

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Тим часом 74-річний Путін, який перебуває при владі вже чверть століття, неодноразово порушував тему довголіття та можливості жити вічно.

За словами Марії Воронцової, наразі досягнення в боротьбі зі старінням залишаються обмеженими. Однак вона припускає, що протягом найближчих 10–20 років прагнення людства подолати страх смерті може підштовхнути медицину до розв’язання цієї проблеми.

Які саме технології дадуть змогу суттєво продовжити життя, поки невідомо. Проте дослідження в цій сфері можуть відкрити шлях до масштабних державних інвестицій, а сама ідея подолання старіння, схоже, цікавить і Володимира Путіна, який є незмінним правителем Росії з 2000 року.

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Як Путін і Сі Цзіньпін бачать майбутнє довголіття

У вересні минулого року під час саміту в Пекіні Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорювали перспективи продовження людського життя. Їхню розмову випадково почули через увімкнений мікрофон. За словами російського лідера, розвиток біотехнологій може дозволити регулярно замінювати людські органи, підтримувати молодість і зрештою наблизитися до безсмертя.

Сі Цзіньпін зі свого боку зауважив, що уявлення про старість змінюються, адже нині люди у 70 років можуть залишатися активними. Він також припустив, що "згідно з прогнозами, у цьому столітті є шанс дожити до 150 років".

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Путін роками формував образ спортивного та витривалого лідера під час демонстрування заняття дзюдо, полювання в Сибіру та польотів на винищувачах. Разом з тим його інтерес до способів продовження життя привертає увагу до прагнення зберегти здоров’я та активність якомога довше.

Коментуючи свої торішні роздуми про безсмертя в Пекіні, глава Кремля заявив, що розвиток медицини, оздоровчих практик і технологій заміни органів може суттєво змінити уявлення про тривалість активного життя.

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Він також згадав колишнього прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, який цікавився темою омолодження. Берлусконі помер у 2023 році у віці 86 років, а його особистий лікар, за повідомленнями, розробляв для нього спеціальний раціон на основі харчових звичок довгожителів.

Москва інвестує шалені кошти у технології довголіття

У 2024 році Путін оголосив про запуск національного проєкту "Нові технології збереження здоров’я", на який передбачили 26 мільярдів доларів. Ініціатива має сприяти впровадженню медичних інновацій і допомогти врятувати 175 тисяч життів до кінця десятиліття. Водночас аналітики зауважували, що ця цифра частково співмірна з втратами Росії у війні проти України.

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Серед цілей програми також називають поліпшення здоров’я населення та збільшення середньої тривалості життя. Нині російські чоловіки в середньому живуть близько 68 років. Для порівняння, у Великій Британії цей показник становить 80 років, а у США – 77. Проте науковці вважають, що межа людського довголіття може становити приблизно 125 років.

Попри розвиток біотехнологій, створювати в лабораторіях повноцінні людські органи, придатні для трансплантації, поки не вдається. Крім того, численні операції та необхідність приймати препарати для пригнічення імунної відповіді можуть створювати надмірне навантаження на організм літньої людини.

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На московському форумі Марія Воронцова запропонувала офіційно визнати старіння окремим медичним діагнозом. На її думку, це могло б спростити схвалення препаратів проти вікових змін – так званих геропротекторів, які нині проходять клінічні випробування.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у Росії вчені взялися за розробку першої у світі антивікової вакцини, що, нібито, може уповільнити вікові зміни в організмі. Науковці мають намір застосувати сучасні технології, щоб заблокувати ген RAGE, який відіграє ключову роль у прискореному старінні клітин.