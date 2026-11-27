Після того як у мережі з’явилася інформація про те, що Сили оборони винесли чергову ЛВДС, або простіше – насосну станцію на магістральному нафтопроводі в Башкортостані, все одно залишилося якесь відчуття незавершеності, бо зазвичай додатком до чогось подібного буває НПЗ, а тут начебто нічого такого не сталося. І ось у другій половині дня самі лапті повідомили, що НПЗ таки був, хай і не зовсім великий, і більше того, він перебуває на ремонті. І все одно після цього картина набула своєї повноти й елегантності.

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Тим більше що завод розташовано в тій місцевості, звідки подібні підприємства женуть свою продукцію безпосередньо для потреб окупаційних військ і на окуповані території, насамперед – на Кримський напрямок. Їхня преса описала цю чудову подію таким чином:

"У Краснодарському краї вночі 26 листопада було атаковано Слов’янський нафтопереробний завод, який перебував на ремонті після попереднього (у вересні. – Ред.) удару українських безпілотників… Значних пошкоджень зазнала установка атмосферної дистиляції нафти та кілька трубопроводів. Крім того, було зруйновано парки зберігання темних нафтопродуктів та пробито резервуари з нафтою. На вказаних об’єктах "сильні загоряння". Також стався розлив нафти… НПЗ знаходиться у Слов’янську-на Кубані. Підприємство має потужність 5,2 млн тонн нафти за рік і забезпечує близько 9% обсягу переробки в Південному федеральному окрузі. Серед іншого, воно випускає бензин, нафту, гасову фракцію, вакуумний газойль, мазут і забезпечує паливом анексований Крим".

У зв’язку з цим смішно виглядають заяви на тему відновлення підприємств нафтопереробної галузі, які робили як сам цар, так і його профільні холуї. Останні бадьоро розповідали, скільки місяців знадобиться для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на підприємствах, які зазнали ударів дронів. Тепер уже неважливо, як вони собі це бачили в часі, а гумор полягає в тому, що, роблячи такі заяви, вони неодмінно додавали хитре застереження у стилі "Якщо не буде нових ударів". Хоча можна не сумніватися в тому, що ніхто з них серйозно не припускав, що якимось чарівним чином ці удари таки припиняться.

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Ну, а сам цар вмовив Тромба натиснути на Україну для того, щоб змусити припинити ці удари, і Додік відпрацював доручення свого друга на 100%, тільки все це мало сенс, якщо прутін сам відмовиться від ударів по енергетиці, а цього він і не збирався робити, і що найголовніше – Тромб про це знав з самого початку, і тепер НПЗ та інша нафтова інфраструктура йдуть під ніж із невідворотністю парового котка. Лапті ще ніколи не відчували такого тиску і розуміють, що це – ще не максимальний його ступінь і що найцікавіше ще попереду.

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А саме цей епізод важливий ось чим. Можна не сумніватися, що Сили оборони проводять удари по таких об’єктах не рандомно, а виходячи із загального задуму операції. Збоку мета операції виглядає так, що нафтопереробка лаптів має лягти до рівня, коли вона втратить можливість випускати хоча б щось, окрім кустарного прямогону, а саме промислова переробка ляже повністю. Плюс до того, операція передбачає повторні удари для того, щоб не дати відновити вже пошкоджені потужності.

Раніше ми часто спостерігали, що повторні удари завдавалися після того, як НПЗ частково відновлював роботу і починав випускати вже товарну продукцію. Так було з московським НПЗ, наприклад, і не тільки з ним. На прикладі Слов’янського НПЗ ми спостерігаємо зсув контрольної точки, і удари тепер завдаються по підприємству, що стоїть, але ремонтується. У цьому випадку ми бачимо, що завод стоїть частину вересня, жовтень та листопад, а після сьогоднішнього удару, навіть за ідеальних умов, яких точно не буде, він уже не зможе почати працювати до кінця року, а швидше за все – і до весни. Схоже на те, що тепер удари на "добивання" переносяться на більш ранні стадії з тим, щоб ворог не мав жодних ілюзій з приводу перспектив запуску.

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