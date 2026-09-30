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Для Путіна на Уралі збудували "бункер Судного дня" на випадок ядерної війни: що відомо про Об'єкт 1335

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read3 хв
icon 1,3 т.
Для Путіна на Уралі збудували "бункер Судного дня" на випадок ядерної війни: що відомо про Об'єкт 1335
«Мертва рука» Кремля
Джерело: Danwatch,колаж OBOZ.UA

На півночі Свердловської області в РФ є секретний об'єкт під кодовою назвою "Грот". Об'єкт 1335 захований усередині гори Косьвинський Камінь, і офіційно вважається одним з "додаткових центрів стратегічного зв’язку", але ніякої інформації, окрім вищезазначеної, в країні-агресорці про нього немає. Він існує з середини 80-тих років минулого сторіччя, і зараз це – бункер ватажка Кремля Володимира Путіна, обладнаний спеціально для ядерної війни.

Об’єкт "Грот" є "ключовим вузлом системи "Периметр", системи резервного управління ядерними силами країни", вважають в Danwatch та The Sunday Times. Видання, спираючись на вивчені документи, доводять, що це спеціально переобладнаний для російського диктатора "бункер Судного дня".

Про що мова

Для Путіна на Уралі збудували ''бункер Судного дня'' на випадок ядерної війни: що відомо про Об'єкт 1335

Бункери системи "Периметр» на об'єкті "Грот"

Джерело: Danwatch

В Danwatch систему "Периметр" порівнюють з аналогічною системою у США Dead Hand, тобто "Мертва рука".

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В обох випадках мова йде про комплекси автоматизованого управління масованим ядерним ударом на удар у відповідь. Саме у відповідь – система гарантує запуск стратегічних ракет, якщо вище військове керівництво країни вже знищене під час першого ядерного удару (звідси і американська назва "Мертва рука").

Система контролює рівень радіації, сейсмічну активність та наявність зв'язку з головним штабом військових країни. Якщо система одночасно фіксує ядерні вибухи та зникнення зв'язку зі штабом, вона автоматично віддає команду на пуск ядерних ракет у відповідь.

Бункер Судного дня

Для Путіна на Уралі збудували ''бункер Судного дня'' на випадок ядерної війни: що відомо про Об'єкт 1335

Бункери системи "Периметр" на об'єкті "Грот"

Джерело: Danwatch

Та на відміну від американської "Мертвої руки", російський комплекс "Периметр" має додатковий бункер. Диктатор Путін підписав секретний указ про переобладнання одного з приміщень "Периметру" під "бункер Судного дня" ще у травні 2005 року.

Згідно з документами, на які посилаються Danwatch та The Sunday Times, для об'єкта, який було збудовано ще у 1982 році, на переобладнання витратили 22 тис. тонн сталі та 56 тис. тонн цементу. З такої кількості матеріалів можна було б зробити "дві додаткові великі станції московського метро разом з прилеглими тунелями", стверджують в виданні.

Для Путіна на Уралі збудували ''бункер Судного дня'' на випадок ядерної війни: що відомо про Об'єкт 1335

Бункери системи "Периметр» на об'єкті "Грот"

Джерело: Danwatch

Окрім самого бункера на об’єкті "Грот" провели модернізацію електроніки. Роботи велись під керівництвом генерала Віктора Халіна, який, до речі, брав участь у створенні "Периметра" ще у 1970-х роках. Ще до 2010 року нову "систему зв’язку" випробували та відправили у "Грот".

А поруч із горою Косьвинський Камінь було зведене військове містечко Китлим.

Для Путіна на Уралі збудували ''бункер Судного дня'' на випадок ядерної війни: що відомо про Об'єкт 1335

Мапа з позначкою об'єкту "Грот"

Джерело: Danwatch

У Кремлі почуваються невпевнено

Кремль вважає об’єкт "Грот" "стабілізуючим елементом" – таким, що дає керівництву країни-агресорки "більше впевненості та часу". Принаймні, так вважає американський експерт з ядерного нерозповсюдження, професор Стенфордського університету Джеффрі Льюїс.

Для Путіна на Уралі збудували ''бункер Судного дня'' на випадок ядерної війни: що відомо про Об'єкт 1335

Бункери системи "Периметр" на об'єкті "Грот"

Джерело: Danwatch

"У Кремлі роблять це не тому, що вони якісь лиходії, як у карикатурах. Вони так чинять, тому що в глибині душі почуваються невпевнено – в усьому. Наприклад, що США можуть зробити з Путіним те, що зробили з лідером Ірану", – пояснив він.

Нагадаємо: глава ЦРУ Джон Реткліфф під час поїздки до Москви наприкінці серпня передав російському керівництву оцінку американських спецслужб щодо війни проти України. Американська розвідка вважає, що якщо РФ продовжить війну проти України, її економіка зрештою не витримає. В результаті Росія не просто програє – на неї чекає такий самий розпад, якого свого часу зазнав Радянський Союз.

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